Еще пять стран Евросоюза готовы последовать примеру Великобритании и выслать из страны российских дипломатов
Это Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники. Накануне на саммите ЕС в Брюсселе обсуждался ответ на нападение в Солсбери. По данным британских властей, Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в Советском Союзе. Ответственность за нападение Лондон возлагает на Москву. С этой точкой зрения согласились главы государств Евросоюза.
Комментарии13
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rqoswen 23 марта 2018 | 13:37
Визы оркам не давать! Всяких абгамовичей и лизок письковых выслать, счета их заблокировать. Пора за дело!
preo 23 марта 2018 | 13:38
rqoswen: Занавес закрывается. Конец представления. Хорошо!
norgemann 23 марта 2018 | 13:37
Наши друзья это Сирия, Венесуэла и Тувалу! На остальных нам начхать, у нас особый путь, в никуда.
vse_tam_budem 23 марта 2018 | 13:58
norgemann: Нас никому не сбить с пути — нам все равно, куда идти.(с) )))))
eule 23 марта 2018 | 13:38
Ладно эти шавки, с ними все понятно, но как же нужно было нагнуть Францию, что б она на это пошла.
rqoswen 23 марта 2018 | 13:42
eule:
ну тябя же, холоп, нагнули за доширак ))
accyapa 23 марта 2018 | 13:55
eule: С Поляками, Шпротами, Чехами всё ясно: насекомым могли запретить паразитировать на МелкоБриташках.
Ну а главный Лягушатник ещё с детства питал не здоровое влечение к старушкам.
mamapckoe_ky 23 марта 2018 | 13:42
Пусть валят в свою гейропу, духовной России это пофик.
xuato 23 марта 2018 | 13:45
Это Вам не Рязань , где нанесение удара по площадям для рейтинга обычное дело.
boseal 23 марта 2018 | 13:45
Ох уж эта показушная солидарность. Но интересно другое - с "Прибалтийскими Вымиратами" и Польшей давно все понятно, но как Францию угораздило попасть в сей кружок по интересам?
testmeter 23 марта 2018 | 13:50
boseal: Россия умудрилась - на все способна. Ура, товарищи!
ts 23 марта 2018 | 13:46
Польша с Прибалтикой -- понятно. Это прокладки и подгузники Евросоюза. А Франция куда лезет вместе с этими отщепенцами?
detul 23 марта 2018 | 13:46
Ответ может быть простым и незатейливым. Выслать аналогичное количество дипломатов и ввести налог на получение виз в эти страны. Совсем небольшой налог - долларов по двести с человека. Налог можно взимать на пунктах таможенного пропуска. Главное, не чинить российским гражданам никаких препятствий при поездках в эти страны.