Еще пять стран Евросоюза готовы последовать примеру Великобритании и выслать из страны российских дипломатов

Это Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники. Накануне на саммите ЕС в Брюсселе обсуждался ответ на нападение в Солсбери. По данным британских властей, Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в Советском Союзе. Ответственность за нападение Лондон возлагает на Москву. С этой точкой зрения согласились главы государств Евросоюза.