Центризбирком утвердил итоги выборов президента России

Владимир Путин получил более 76% голосов избирателей. По данным комиссии, явка составила 67 с половиной процентов. Элла Памфилова заявила, что выборы прошли «открыто и честно». Один из членов комиссии, Евгений Колюшин, выступил с особым мнением – он заявил, что подпишет протокол, хотя и не вполне с ним согласен. Колюшин заявил о нарушениях в ходе агитационной кампании: СМИ уделяли Владимиру Путину больше внимания, чем другим кандидатам. Кроме того, был нарушен принцип свободы выбора. Элла Памфилова заявила, что не будет комментировать эти заявления.