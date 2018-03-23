Центризбирком утвердил итоги выборов президента России
Владимир Путин получил более 76% голосов избирателей. По данным комиссии, явка составила 67 с половиной процентов. Элла Памфилова заявила, что выборы прошли «открыто и честно». Один из членов комиссии, Евгений Колюшин, выступил с особым мнением – он заявил, что подпишет протокол, хотя и не вполне с ним согласен. Колюшин заявил о нарушениях в ходе агитационной кампании: СМИ уделяли Владимиру Путину больше внимания, чем другим кандидатам. Кроме того, был нарушен принцип свободы выбора. Элла Памфилова заявила, что не будет комментировать эти заявления.
Комментарии11
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mamapckoe_ky 23 марта 2018 | 13:35
Клевещут злыдни: путин не врёт и не убивает.
skolzki 23 марта 2018 | 13:43
mamapckoe_ky: Хомы , я даже вам сочуствую как то ведь многие из вас -это та быдлота которая выскакивали на улицы в 91 году разрушая мою Родину СССР , это та скотобаза , которым теперь под семьдесят , многие из которых подохнут в нищите не дождавшись своего кумира насрального на троне раздробленной России , но я вам сочувствовал недолго , ровно пару минут а теперь я ржу над вами лохопеды , донатьте дальше Лёху своими похоронными , государство вас обязанно бесплатно спалить вкрематории , ну а отпевать вас ни кто и не будет ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
mamapckoe_ky 23 марта 2018 | 13:48
sklizki: я тоже сильно люблю путина.
skolzki 23 марта 2018 | 13:59
mamapckoe_ky: Значит ты пидераст , возможно даже латентный . Мужиков не любят , мужиков уважают ,бугагагагага ))) Я вот Путина В.В. просто уважаю , как сильного президента , который раком поставил вас хомяков вместе с западом )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
hangman19 23 марта 2018 | 13:37
Троекратное ура, товарищи-орки!
vor_mbh_axaxa 23 марта 2018 | 13:47
Лузеры - СКУЛИТЬ ;-D !!!
kryymsdyk 23 марта 2018 | 13:40
Россия - страна победившей мафии
beobachter 23 марта 2018 | 13:41
Попробовали бы не утвердить!!!
sadda 23 марта 2018 | 13:43
А кто мог еще победить, если ТВ и все админ ресурсы работали на Путина? Я уж не говорю про то, что на политическую арену страны не выпускают неугодных власти людей.
Ну а для ваты праздник закончен, нафиг она больше власти не нужна, пусть продолжает плюхаться в своем дерьме.
sg77g 23 марта 2018 | 13:53
sadda: если ТВ и все админ ресурсы работали на Путина?
Админресурсы только России! А ресурсы ВСЕГО мира против него!! Что только не пытались взвалить на Россию за предыдущий год! Санкциям всяким несть числа. Даже "отравление" какого то бывшего предателя с большой помпой совершили.
И второе? Разве интернет контролируется? Хотя если судить по некоторым комментаторам Эхе, то возможно. С виду выступая против нынешней власти, делают прямо противоположное своими или откровенно русофобскими или явно дебильными высказываниями. ))) Я таким даже спасибо говорю.
nikitin43 23 марта 2018 | 13:56
sg77g: еслиб не были против скока картошка стала бы стоить в расеи как поднялся бы расеянин в своей необузданной любви к путену ?