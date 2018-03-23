48 журналистов лишились аккредитации в Госдуме из-за «дела Слуцкого»
Ряд СМИ объявили о том, что отзывают своих корреспондентов из-за несогласия с решением Комиссии по вопросам депутатской этики, которая не нашла нарушений в действиях Слуцкого. Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что происходит «травля депутатов», которые публично обозначили свою позицию. Володин обратил внимание на то, что решение думской Комиссии по этике было единодушным. Спикер выразил недоумение в связи с требованием представителей некоторых СМИ лишить Слуцкого его должности и депутатского мандата, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии21
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stardog 23 марта 2018 | 13:37
Не много потеряли эти 48 журналистов.
patrik04 23 марта 2018 | 13:44
48 журналистов лишились аккредитации в Госдуме из-за «дела Слуцкого»...
Только журналистов или вообще все СМИ, которые приняли участие в травле Лёни Слуцкого?
pit_heap 23 марта 2018 | 13:49
а разве они лишились аккредитации? Они же сами отозвали своих коресподентов.
А потом,спустя время, будут выдавать сей факт за то что "их убрали из госдуму"
nikitin43 23 марта 2018 | 13:59
pit_heap: лёху ссуцкого в презики расеи ! он круче путена !
gs1112 23 марта 2018 | 13:50
Украинцы - фашисты, европейцы - пиндосовские подстилки, геиропейцы, журналисты - либерасты, США - филиал ада на земле. И только думские небожители все в белом. Может пора на себя в зеркало глянуть и вспомнить притчу о том, что не стоит плевать в колодец?
lacosta1969 23 марта 2018 | 13:59
stardog: Немного Дума потеряла от того что журношлюшки лишились акредитации. Они там всё равно не журналистикой занимались, а тёрлись лобками и собирали разную грязь, что бы клеветать на Думу.
kindman_a 23 марта 2018 | 13:38
ЛИШИЛИСЬ аккредитации?!
Ухахахаха!
Лишиться можно всего, но это - не лишение, а почетная награда!
ag_bai 23 марта 2018 | 13:44
Как люди превращаются в скотов -- https://rtvi.com/news/dekan-vysshey-shkoly-televideniya-mgu-rasskazal-studentam-o-prave-slutskogo-klast-ruku-na-lyuboe-mes/
olegleon 23 марта 2018 | 13:38
48 журналистов остались без думской столовой
hastings 23 марта 2018 | 13:40
Приползут на коленях, без Госдумы они никто!
kindman_a 23 марта 2018 | 13:47
hastings:
На Лахту-2 так же тебя принимали - вымаливал на коленях?:-)))
pablo_moderator 23 марта 2018 | 13:50
kindman_a:
сегодня ещё по четыре томографа в каждую американскую деревеньку подвезли ! и по одному травмотологу и всё бесплатно ! Во , как !
venmud 23 марта 2018 | 13:40
А мразь Гусев увеличил от МК. Интереснее харасмента сюжет о продолжении Гусева работы главы московского союза журналистов. Если оставят, значит их профессия действительная древняя.
ts 23 марта 2018 | 13:43
venmud: Такие, как Гусев, и развалили Союз. Раньше это была уважаемая организация. А сейчас -- так себе, контора для сбора членских взносов....
tks 23 марта 2018 | 13:44
Ха-ха-ха! Травля! Дядя совсем дурак: мизерное меньшинство травит мало того, что подавляющее большинство, так ещё и властное большинство!
vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 13:45
А остальных, получается, Слуцкий с кампашкой теперь могут отаккредитировать по полной и со всех сторон.
А чего, собственно, стесняться?
Они же теперь в курсе, что к чему, а значит - согласны.
platonnekafrin 23 марта 2018 | 13:47
Выражение недоумения - это первое, но не последнее выражение депутата, когда его руку ловят в чужих трусах или кармане.
peter75 23 марта 2018 | 13:52
И что теперь будут делать эти журналисты? Или им работодатель просто так будет зарплату платить? Скорее сократят их к едрени фени, пусть идут дворниками снег убирать.
srk2658lu 23 марта 2018 | 13:56
Кто победит, Веник или Володин?
Нашла коса на камень, искры сыплются...
jblack2 23 марта 2018 | 13:58
Скоро посевная. Можно их отправить освещать новости сельского хозяйства...
duni 23 марта 2018 | 14:00
Прежде всего депутаты себя лишили невинности. У нас в деревне на таких пальцем показывают. Тяжело им жить.....