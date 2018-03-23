48 журналистов лишились аккредитации в Госдуме из-за «дела Слуцкого»...

Ряд СМИ объявили о том, что отзывают своих корреспондентов из-за несогласия с решением Комиссии по вопросам депутатской этики, которая не нашла нарушений в действиях Слуцкого. Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что происходит «травля депутатов», которые публично обозначили свою позицию. Володин обратил внимание на то, что решение думской Комиссии по этике было единодушным. Спикер выразил недоумение в связи с требованием представителей некоторых СМИ лишить Слуцкого его должности и депутатского мандата, — сообщает «Интерфакс».