Московская государственная консерватория начнёт подготовку специалистов по реставрации музыкальных инструментов
Проект будет осуществлять совместно с Российским национальным музеем музыки. Прежде всего, опыт будут перенимать у итальянских мастеров. В России такая специальность практически утрачена, считает директор музея музыки Михаил Брызгалов. По его словам, на всю страну найдётся не более 30 квалифицированных реставраторов.
Комментарии11
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av_babich 23 марта 2018 | 13:09
виолончели поизносились?
kindman_a 23 марта 2018 | 13:10
av_babich:
Ролдугин небось опять схему новую готовит для закупки...
tvitov66 23 марта 2018 | 13:23
kindman_a: от лучины, бересты и лыка к ценным породам дерева - это будет настоящий технологический рывок 21-го века и 25 млн высококвалифицированных рабочих мест!
skolzki 23 марта 2018 | 13:31
kindman_a: Лучше бы эти деньги лёхаиму насральному отдали или пенсам с эхо москвы ,толку в миллионы раз больше было бы ))))))))))))))))))))))))
democ 23 марта 2018 | 13:10
Виолончели фальшивить начали?
sasass 23 марта 2018 | 13:19
Странно - консерватория превращается в ремонтную мастерскую сапожников...
ansata 23 марта 2018 | 13:22
Не утрачена. Просто за 5 копеек никто не будет делать инструмент который стоит многие миллионы.
lass925 23 марта 2018 | 13:30
да-господа,это вам не мАнагера-тАргаша обучать,а целая школа, которую загубили на корню!посчастливилось поучиться у "стариков"ешё в советской школе,уловить основы мастервства....таперя все разграблено и продано, да и мастеровых старых нет!(
ostapbey 23 марта 2018 | 13:31
К концу президентского срока приближенные к Путину музыканты будут играть на флейте -пикколо.
И на губной гармошке.
В соответствующего размера футлярах.
.
То что останется в России к обозначееному сроку, поместится ВПОЛНЕ.
fikus74 23 марта 2018 | 13:40
а нахрена, попросить ролдугина, он купит новые и всего делов.
asyrj 23 марта 2018 | 13:58
Виолончели уже не выдерживают напряжения
под весом золотых нот.