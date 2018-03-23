Прошедшие в России выборы президента были открытыми и честными

Так считает глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, нерегистрация отдельных кандидатов не сделала голосование менее конкурентным. Центризбирком окончательно утвердил итоги выборов. В связи с этим Владимир Путин подготовил телевизионное обращение к россиянам.