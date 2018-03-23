Прошедшие в России выборы президента были открытыми и честными
Так считает глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, нерегистрация отдельных кандидатов не сделала голосование менее конкурентным. Центризбирком окончательно утвердил итоги выборов. В связи с этим Владимир Путин подготовил телевизионное обращение к россиянам.
Комментарии46
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ed10075 23 марта 2018 | 13:48
"Прошедшие в России выборы президента были открытыми и честными" Э.Памфилова
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Три несоответствия:
1. Не выборы;
2. Не открытые;
3. Не честные.
А в остальном эта дама, пожертвовавшая своей репутацией ради сохранения власти этим режимом, права.
rom8883 23 марта 2018 | 13:49
Грабитель сказал что он только попросил, и ему отдали.
budweiser23 23 марта 2018 | 13:53
Памфилова говорит о соблюдении правил в играх где правила подогнаны под одного сомнительного человека, подменяя первостепенное второстепенным она продала свою душу архитектору клептократии — власти, контролируемой мошенниками, использующими эти преимущества для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации ...