В США прокуратура начала расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению надзорного ведомства, руководство предприятия «имеет связи с главными союзниками российского президента». И в прокуратуре, и в компании, которая владеет заводом, от комментариев воздерживаются. В 2014 году Минфин США ввёл санкции в отношении концерна «Калашников» и других производителей российского оружия из-за ситуации на Украине.
Комментарии6
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olegleon 23 марта 2018 | 13:06
ну вот и "рука Кремля" нашлась. спецпрокурор Мюллер теперь может сворачивать расследование и доложить, что с помощью выпуска АК в США Россия убивала граждан США
kottigr1 23 марта 2018 | 13:10
olegleon: Давно надо было США разогнать этот вертеп фашизма, маскирующийся под американских производителей АК и обвинить их в пропаганде нацизма, в связи с производством реплики немецкой штурмовой винтовки Stg-44 Хуго Шмайссера, а заодно и в незаконном плагиате...
nikitin43 23 марта 2018 | 13:16
kottigr1: основной потребитель этой продукции в сша голливуд .
haldey 23 марта 2018 | 13:11
olegleon: Не удивлюсь, если вскоре закроют фабрику по производству "Новичка" в США))) А на этикетке мэйд ин, ну дальше сами понимаете)))
terens 23 марта 2018 | 13:23
Подозреваю что заводик по сборке автоматов держи один из депутатов госдумы.
nichirin 23 марта 2018 | 13:28
Лол, во Флориде? Специально для white trash, который проживает в этом замечательном штате?)))