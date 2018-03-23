В США прокуратура начала расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова

Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению надзорного ведомства, руководство предприятия «имеет связи с главными союзниками российского президента». И в прокуратуре, и в компании, которая владеет заводом, от комментариев воздерживаются. В 2014 году Минфин США ввёл санкции в отношении концерна «Калашников» и других производителей российского оружия из-за ситуации на Украине.