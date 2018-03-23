Москву покидают британские дипломаты, которых выслали после скандала по делу Сергея Скрипаля

На фоне этого Евросоюз решил отозвать из России своего посла. Три микроавтобуса с дипломатами уехали с территории посольства Великобритании в Москве. Их во дворе провожали сотрудники посольства, которые остаются в российской столице, передает РИА. 23 британских дипломата и члены их семей высланы из Москвы. Это стало ответным шагом на действия Лондона после введения мер против российских диппредставителей. Из-за дела Скрипаля лидеры стран Евросоюза отзывают своего посла Маркуса Эдерера из Москвы для консультаций. Заявление сделали в ходе саммита в Брюсселе после нескольких часов обсуждений. Решение в ЕС называют политическим, его приняли в качестве знака солидарности с Лондоном, где Россию считают причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, 5 стран Евросоюза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. По данным газеты, речь идёт о Франции, Польше, Литве, Эстонии и Чехии. Россия сожалеет об отзыве ЕС своего посла из Москвы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.