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13:00, 23 марта 2018

Москву покидают британские дипломаты, которых выслали после скандала по делу Сергея Скрипаля

На фоне этого Евросоюз решил отозвать из России своего посла. Три микроавтобуса с дипломатами уехали с территории посольства Великобритании в Москве. Их во дворе провожали сотрудники посольства, которые остаются в российской столице, передает РИА. 23 британских дипломата и члены их семей высланы из Москвы. Это стало ответным шагом на действия Лондона после введения мер против российских диппредставителей. Из-за дела Скрипаля лидеры стран Евросоюза отзывают своего посла Маркуса Эдерера из Москвы для консультаций. Заявление сделали в ходе саммита в Брюсселе после нескольких часов обсуждений. Решение в ЕС называют политическим, его приняли в качестве знака солидарности с Лондоном, где Россию считают причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, 5 стран Евросоюза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. По данным газеты, речь идёт о Франции, Польше, Литве, Эстонии и Чехии. Россия сожалеет об отзыве ЕС своего посла из Москвы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментарии

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rqoswen 23 марта 2018 | 13:03

Визы оркам не давать! Всяких абгамовичей выслать, счета их заблокировать. Пора за дело!

nikitin43 23 марта 2018 | 13:06

rqoswen: пока путен в кремле ждать улучшения не приходится это и в россии и между россией и другими странами .

kottigr1 23 марта 2018 | 13:08

nikitin43: Через неделю, втихаря Кремль англичан опять будет зазывать обратно, как это уже было в схожей истории с дипломатами США...

pablo_moderator 23 марта 2018 | 13:14

kottigr1:

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ БУТЫЛКА РОМА
КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ ПОЗАТЫЛЬНИК

и один булькающий напитком из шиповника , котингер !

nelibermot16 23 марта 2018 | 13:10

"Визы оркам не давать! Всяких абгамовичей выслать, счета их заблокировать. Пора за дело! "

Вся Россия тебе сейчас рукоплещет, кастрюля, но гейропейцы в плане жадности до бабла могут ещё с евреями посоперничать, так шта увы и ах...

ostapbey 23 марта 2018 | 13:12

nelibermot16: а шо? Только тебе за рубли дали в морду?
Уже?
Даже?

olegleon 23 марта 2018 | 13:08

rqoswen: ну так не давай и заблокируй. или ты только языком можешь работать?

raffal 23 марта 2018 | 13:28

olegleon:или ты только языком можешь работать?
________________________
Эй, болван, "патриот" сраный, а ты чем работать можешь? В Великобритании свои законы и нет сомнений, что период милосердия к путиноидам, вне зависимости от того, в Москве они или в Лондоне, канул в лету. Миссис Мэй всего не озвучила. А возможностей прищемить "нацлидеру" тестикулы, у Британии намного больше, чем у России, которая устами (грязным ртом) мадам Захаровой известила англичан о том, что Россия - ядерная держава и о том, что "нацлидер" проказал страшные мультики. Не напугали! Англичане не из трусливых. Они единственные, кто дрался с Гитлером с первого дня до последнего и не склонили головы.

vargor 23 марта 2018 | 13:14

rqoswen: Пшел вон. И забудь русский язык, нечисть.

navsegda 23 марта 2018 | 13:18

vargor: точно , надо запретить изучение английского языка в школах , всё только по русски , да ?

navsegda 23 марта 2018 | 13:20

vargor: Только вот почему у тебя ник на латинице ?

znajka 23 марта 2018 | 13:25

vargor: вы так грубо ответили, приняли слова про орков на свой счёт? Это хорошо, что вы понимаете, что орки. Ещё немного и начнёте перевоспитываться.

skolzki 23 марта 2018 | 13:04

Скатерью нах три раза , чем меньше вас , тем меньше разведчиков МИ 6 ))))

vor_mbh_axaxa 23 марта 2018 | 13:05

Класс! Скатертью дорога и пинка под зад... крепкого ;-D

vargor 23 марта 2018 | 13:09

Песков не прав. Россия сожалеет о солидарности нескольких европейских стран в клевете на нашу страну. А отзыв посла ЕС приплюсуем к высылке британских дипломатов. Скатертью дорога. .

raffal 23 марта 2018 | 13:37

vargor: ...о солидарности нескольких европейских стран в клевете на нашу страну
___________________
Не нескольких, а всех. А "клевета и измышления" это был когда-то излюбленный слоган сгнившей коммунистической империи, когда о ней говорили правду.
Но что не перестаёт удивлять: чем меньше уважения в мире, Европе, к сегодняшней России, чем больше её одичание, тем выше градус "гордости".
Вот так, сидим по горло в говне и из этой кучи горделиво поглядываем и угрожающе потявкиваем на окружающий мир. Только не боятся нас, а всё больше убеждаются в нашей малохольности.

ramzevs 23 марта 2018 | 13:11

А из Англии уезжало три автобуса с российскими дипломатами и горький плач раздавался из них.

vargor 23 марта 2018 | 13:21

ramzevs: "Горький плач"
А что ещё вам наврали клеветники?

sg77g 23 марта 2018 | 13:16

Лавров звонит сТервозе Мэй предупредить чтобы встречала своих шпионов
- Алло, можно Терезу к телефону?
- Прошу прощения. она сейчас спит.
- Если проснется, скажите, что звонил Лавров.
- Хорошо, сэр.. Что значит «если»???!!!!!!!!

ostapbey 23 марта 2018 | 13:20

sg77g: это пранк Димон с пранком Вованом играют дурку перед Путином?
Типа как шуты при Ваньке Блаженном?
Даже?

znajka 23 марта 2018 | 13:28

sg77g: перепутали вы, в этом часто повторяемом анекдоте Путин звонил. Уровень Лаврова это лохматый Борис. Ему пусть звонит.

ostapbey 23 марта 2018 | 13:17

Сколько русской "элиты" стремится попасть на Пикадилли?
Даже русский Лепс третий год воет, что уеедет в Лооондооон!
.

А на улицу Ленина сколько англичан стоят в очереди погадить? Хоть погадить.
Чтоб сравнить...кучи..
Даже.

clingerwinger 23 марта 2018 | 13:18

Какое прям страшное сражение разворачивается. - Мы ваших людей вышлем, а мы ваших вышлем, а мы за это еще одного вышлем, а мы в ответ еще парочку. Прям брутальные сражения. тьфу мля! Видели бы деды, как сейчас воюют.

znajka 23 марта 2018 | 13:30

clingerwinger: уверенной поступью движется путинизм в сторону международной изоляции, дедам, боюсь, этого не понять

(комментарий скрыт)

protiv777 23 марта 2018 | 13:26

Жаль, очень жаль ...... Все меньше и меньше становится раздавателей печенек для наших белоленточников.

putin_itogy 23 марта 2018 | 13:31

путин - ВОЙНА.

Россияне выбрали войну со всем миром.

Булавы, сарматы, искандеры, наточены,
и ждут ответного Томагавка..

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