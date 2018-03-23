В Екатеринбурге группа активистов забралась на недостроенную телебашню

Молодые люди выступают против ее сноса. Несколько активистов рано утром собрались у телебашни, четверо забрались наверх и установили российский флаг. Один из них прыгнул вниз с парашютом. Остальных задержали охранники и передали полиции, сообщает интернет-издание Znak.com. Как рассказал порталу 28-летний руфер Владимир, он не согласен с тем, что башню собираются снести, это может произойти уже завтра. Молодой человек давно хотел забраться наверх и сейчас осуществил мечту детства. По словам руфера, он с друзьями против того, чтобы определенные люди решали, как поступать с тем или иным объектом Екатеринбурга, а не местные жители. Важные вопросы, которые влияют на жизнь горожан, необходимо выносить на референдум и обсуждать народом, уверен Владимир. Сотрудники МЧС подъехали к телебашне, но насильно снимать с нее никого не стали. Молодые люди уже готовятся спуститься сами, рассказал «Эху Екатеринбурга» отец одного из руферов Алексей. У них закончилась еда. На территории недостроенной телебашни дежурят машины реанимации.