В Екатеринбурге группа активистов забралась на недостроенную телебашню
Молодые люди выступают против ее сноса. Несколько активистов рано утром собрались у телебашни, четверо забрались наверх и установили российский флаг. Один из них прыгнул вниз с парашютом. Остальных задержали охранники и передали полиции, сообщает интернет-издание Znak.com. Как рассказал порталу 28-летний руфер Владимир, он не согласен с тем, что башню собираются снести, это может произойти уже завтра. Молодой человек давно хотел забраться наверх и сейчас осуществил мечту детства. По словам руфера, он с друзьями против того, чтобы определенные люди решали, как поступать с тем или иным объектом Екатеринбурга, а не местные жители. Важные вопросы, которые влияют на жизнь горожан, необходимо выносить на референдум и обсуждать народом, уверен Владимир. Сотрудники МЧС подъехали к телебашне, но насильно снимать с нее никого не стали. Молодые люди уже готовятся спуститься сами, рассказал «Эху Екатеринбурга» отец одного из руферов Алексей. У них закончилась еда. На территории недостроенной телебашни дежурят машины реанимации.
Комментарии9
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sg77g 23 марта 2018 | 12:39
То есть это молодые ебланы, которым прыгать неоткуда, должны решать нужен ли городжу ненужный долгострой? Занятно..
chapter_2 23 марта 2018 | 13:03
sg77g: Губернатор Е.Куйвышев выкупил за 500 млн. рублей областного бюджета недостроенную телебашню (высотой 200 м), чтобы в субботу, 24 марта взрывом снести её и передать площадку медному олигарху А.Козицину под строительство ледовой арены. Нужно проверить, сколько денег он мог наварить на этой операции?
leda53 23 марта 2018 | 13:48
chapter_2: Это отдельный вопрос - вполне правомерный. Но башню сносить придётся в любом случае: она уже 27 лет реально не обслуживается, а только поддержание её в нынешнем состоянии очень дорого, и желающих спонсировать это дело нет все эти годы. Охотников использовать башню для чего-то нового тоже не находится; разнообразные картинки на этот счёт пустое.
А по поводу Ледового дворца - глупость бесспорная. Таким объектам нужна большая площадка, и с подъездами, и с парковками, а здесь пятачок 150 на 150, и могут быть только два и без того загруженных загруженных подхода - с 8 марта (еще вопрос, как?) и с узкой Декабристов.
Есть ведь и другие варианты использования - парк, например.
olegleon 23 марта 2018 | 12:41
в 28 лет уже должны появится мозги.
skolzki 23 марта 2018 | 13:29
olegleon: Думаете они полезли бесплатно ? ))))))
neyexo 23 марта 2018 | 12:44
где при этом был мер города?
nastawnik_dulo_w 23 марта 2018 | 12:45
"У них закончилась еда".
Так это всего-навсего пикничок? Одного с парашютом отправили за добавкой?
На Урале с чувством юмора все во порядке.
jblack2 23 марта 2018 | 12:58
В Екатеринбурге не так много свободного места, чтобы территории пустовали с подобными памятниками раздолбайству...
nata_roo 23 марта 2018 | 12:59
Ждём комментария Жени!