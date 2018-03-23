В 13 часов по московскому времени Владимир Путин должен выступить с телевизионным обращением к россиянам
Оно будет посвящено итогам выборов, — утверждают в Кремле. Ранее сегодня Центризбирком признал прошедшие выборы состоявшимися и действительными.
Комментарии55
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shmuel63 23 марта 2018 | 13:14
И наснет, как Сталин в июлн сорок первого "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! "
evgolius7 23 марта 2018 | 13:34
Адольф из могилы...
– Да, Вова! Ты даже меня переплюнул: я считал быдлом чужие народы, а ты – и свой!
clingerwinger 23 марта 2018 | 13:15
-Пистон!!! - Сделай телевизор по-громче...
elenaprekrasnaya2009 23 марта 2018 | 13:18
Подведёт неутешительные итого своего 18.5летнего царствования...
aisterh 23 марта 2018 | 13:19
Ну че он там трындит то братцы? Наверно главная тема - Волоколамск?
ugas 23 марта 2018 | 13:26
Неужели - " я устал, я ухожу"? Или опять будет лапшу вешать, как в 50-м году мы будем жить "еще лучше"?
ngilmutdinov 23 марта 2018 | 13:34
ugas: нет, "более лучше"
varigor 23 марта 2018 | 13:30
Пусть все западные прихвостни поплачут от бессилия.
tks 23 марта 2018 | 13:36
Войну объявит??!
ostapbey 23 марта 2018 | 13:38
В 13.00??
Быть или не быть?
Какой позор выбрать гражданину??
Или в 19.00?
Что предпочтительнее?
Российская "политика" на выборах?
или
Российский футбол с Бразилией?
Даже..