Кремль: Конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, законодатели должны сами выстроить отношения со СМИ. Напомним, ряд ведущих российских СМИ решили прекратить или ограничить общение с депутатами из-за решения Комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Его дело рассматривали в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Позицию журналистов уже начали поддерживать рестораторы – так, от обслуживания депутатов отказался паб, расположенный напротив здания Госдумы.
Комментарии18
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cattt 23 марта 2018 | 12:36
Гарем президента должен сам приструнить журналистов.
kindman_a 23 марта 2018 | 12:42
Странно: мусорная свалка и водопровод в удаленной - требуют вмешательства, а Госдума - нет?
Менее важна, чем мусорка? :-)))
patrik04 23 марта 2018 | 12:44
Кремль: Конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента...
Если бы журналисты хотя бы как-то осудили Марка Розовского, а так, на лицо дешёвая кампанейщина, типа как собачьи свадьбы весной - носятся за Лёней Слуцким как за чужаком, окружили его и облаивают, чтобы он ушёл своей дорогой.
skolzki 23 марта 2018 | 12:50
patrik04: Это всё обыкновенная рутинная работа всех пидерастов америки по обьеденению электората . типа пидерасты всех стран обьеденяйтесь , мы то в отличии от баб никого не вломим ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
skolzki 23 марта 2018 | 12:48
cattt: Все пабы страны должны теперь как настоящие джентельмены осудить господина Касьянова (он же Миша 2%) лидера всех пиииии... ой тьфу либерастов за использование им сотрудницы партии не по назначению( Видео прилагается ) )))))))))))))))))))))))))))
gvzdk 23 марта 2018 | 12:37
Да конечно, зачем тут президент, вот если бы трубу в Думе прорвало, тогда да....
vezdehod 23 марта 2018 | 12:41
Не царское это дело в "носу" ковыряться - пусть Дура сама разбирается.
vperfi 23 марта 2018 | 12:39
Путин образец для подражания...
На встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом Владимир Путин, решив, что микрофоны выключены, позволил себе довольно двусмысленную реплику в адрес израильского президента Моше Кацава, пишет "Коммерсант".
"Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!", - цитирует российского президента специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.
platonnekafrin 23 марта 2018 | 12:41
Он чего теперь весь свой последний срок в акваланге проплавает?
valeriy_n 23 марта 2018 | 12:56
platonnekafrin: Он теперь весь срок под столом просидит в ожидании звонка от Трампа. А ситуацию с извращенцами думы может разрулить только Путин - дума ведь самостоятельных решений принимать не может.
dirizhabli 23 марта 2018 | 12:43
"Законодатели должны сами выстроить отношения со СМИ".
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Может быть законодатели и содержать себя будут сами? Купить послушание Думы у власти нашлось желание, а вот ввязываться в мерзопакостную историю Кремль не желает.
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 12:50
Правильно зачем эта мразь нужна в порядочных местах, вообще их выпнуть за пределы России пускай там гадят, а у нас своих порядочных СМИ предостаточно!
venmud 23 марта 2018 | 12:50
Песков - редиска продолжает молчать о нашей челобитной от 2001 года Их Высочайшему, о получении Их соизволения на замену лопнувшей канализационной трубы в подвале нашего сплошь патриотичного дома. И харасмент Их Превосходительству по боку. Вот и плати после этого НДФЛ.
chapter_2 23 марта 2018 | 12:57
Почему бы А.Навальному и фонду ФБК не объявить бессрочный бойкот Госдумы? Она того достойна.
kochar 23 марта 2018 | 12:58
Конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента
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Я конечно ярый критик и противник Рамзана Кадырова, но здесь его посредничество было бы кстати.На востоке к женщинам отношение другое...
Посмотрел бы я как этот упырь в платье бы оттуда убегал,чтобы не изнасиловали там же прилюдно.
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 13:09
Понятно.
Песков несет пургу, наверное Матвиенка ему не дала.
sasass 23 марта 2018 | 13:32
Лукавство беспредельное - пургу несет , даже зги не видно...
duni 23 марта 2018 | 13:47
Скоро депутаты перейдут в касту неприкасаемых, как в Индии. Дожили...