Кремль: Конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента...

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, законодатели должны сами выстроить отношения со СМИ. Напомним, ряд ведущих российских СМИ решили прекратить или ограничить общение с депутатами из-за решения Комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Его дело рассматривали в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Позицию журналистов уже начали поддерживать рестораторы – так, от обслуживания депутатов отказался паб, расположенный напротив здания Госдумы.