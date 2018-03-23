Группа британских дипломатов покинула посольство в Москве
Об этом предаёт агентство РИА. Напомним, о высылке 23 человек Россия заявила в ответ на аналогичные меры в отношении российских дипломатов в Лондоне. Это связано с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как считает британская сторона, за этим отравлением стоит Россия.
Страны ЕС выразили солидарность с Лондоном и отзывают посла Евросоюза в Москве в Брюссель для консультаций.
Комментарии29
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kindman_a 23 марта 2018 | 12:36
Как же рады сейчас эти англичане, что вернуться в родную Англию.
И как же перекривились хари наших дипломатов, когда им приказали возвращаться в РФ.
patrik04 23 марта 2018 | 12:38
Страны ЕС выразили солидарность с Лондоном и отзывают посла Евросоюза в Москве в Брюссель для консультаций...
Скоро будет ядерная война.
kottigr1 23 марта 2018 | 12:45
patrik04: МИД РФ готов даже на дорожку отсыпать... ?
mirandas 23 марта 2018 | 12:41
Обращаюсь не к идиотам, а к нормальным людям!
Ответьте, пожалуйста, зачем нужно было убивать этого Скрипаля, если ранее его обменяли? Если отдавали его спокойно, то были уверены, что больше, чем он уже предал, он не предаст.
Смысл какой????
Нормальные люди есть, кто может ответить?
kottigr1 23 марта 2018 | 12:43
mirandas: Пес с ним со Скрипалем.. Лучше расскажи зачем надо было нападать на Украину, оккупировать Крым и запрещать россиянам кушать нормальную, человеческую еду.. ?
mirandas 23 марта 2018 | 12:44
kottigr1:
Я к нормальным обращалась!
С идиотами не разговариваю.
kottigr1 23 марта 2018 | 12:50
mirandas: Рад за вас.. Получается, что вы принципиально не желаете общаться сама с собой..
sedoievgeniy 23 марта 2018 | 13:40
kottigr1: Представляю как Вас корежит от голосования в оккупрованном Крыму - Владимир Путин на президентских выборах на территории Республики Крым набирает 92,14% (более 981 тыс. голосов избирателей). Что выдумывать теперь будете - всего на референдуме в Крыму работало около 130 наблюдателей из 23 стран, в том числе США, Израиля, Китая. У них претензий нет, а у Вас какие бредовые претензии появились?
cattt 23 марта 2018 | 12:43
mirandas: Потому, чекисты не прощают предательства.
mirandas 23 марта 2018 | 12:48
cattt:
Сказки эти кому-нибудь еще рассказывайте!
При такой политической обстановке идти еще на один конфликт?
Не считайте их дурее себя.
rom8883 23 марта 2018 | 12:59
mirandas: Они не дурнее, они мстительнее.
cattt 23 марта 2018 | 13:15
mirandas: В ЧК разные люди, есть и дурнее меня.
mirandas 23 марта 2018 | 12:49
cattt:
И да!
То-то я смотрю, у нас все беглые уже мертвы, горы трупиков.
kindman_a 23 марта 2018 | 12:59
Слышь, mirandas, ты каковских будешь - лахта-2 или ольгино?
pablo_moderator 23 марта 2018 | 13:11
kindman_a:
вчера ещё по три томографа в каждую американскую деревеньку подвезли ! и по одному терапевту и всё бесплатно ! Во , как !
rom8883 23 марта 2018 | 13:01
mirandas: А разве нет?
sedoievgeniy 23 марта 2018 | 13:43
cattt: Ну если не прощают, то тогда брызжущим ядом либералам изменикам родины, полный писец, всех перетравят газом и полонием.
kolobok18 23 марта 2018 | 12:56
mirandas:
Нормальные люди есть, кто может ответить?
——————————
«А в ответ — тишина...» (С)
ugas 23 марта 2018 | 13:04
mirandas: У Окурка спросите, если, конечно, вы считаете его нормальным.
sedoievgeniy 23 марта 2018 | 13:14
mirandas: Нормальных людей здесь не много. Есть и иное, самое интересное, что Скрипаль и его дочь!!! не погиб от боевого отравляющего вещества, военные химики открыто смеются над таким выводом. Напомню Брат президента Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нам был убит с помощью VX, фосфороорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Он неожиданно почувствовал себя плохо и был отправлен в ближайшую больницу, но скончался по дороге в машине скорой помощи. Большинство экспертов сходятся во мнении, что VX является самым смертельным нервно-паралитическим газом на Земле. Он запрещен во всем мире для использования в военных целях. При вдыхании максимум через 15 минут наступает остановка дыхательных путей, из-за чего человек умирает.
А тут оказывается бракованное использовалось О.В.
kottigr1 23 марта 2018 | 12:38
Жаль английских дипломатов..
Больше никогда не смогут они обнять стройные русские березки, не будут больше дышать полной грудью сельский запах российского черноземья, твердой поступью не будут мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
platonnekafrin 23 марта 2018 | 12:56
kottigr1: Да, да! Запах волоколамских лугов, ногинские дороги, стоги совхоза Ленина, черные земли Электроуглей - всё это в прошлом!
neyexo 23 марта 2018 | 12:40
а у них есть кокаиновый самолет?
peter75 23 марта 2018 | 12:43
Надо было пинка под зад дать на прощанье.
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 12:44
На дорожку плюнуть этим мразям в мелкобритские рожи! Пускай гадят у себя в мелкобриташке!
vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 12:51
Это заговор против России.
И участвует в нём всё взрослое население страны.
mikr 23 марта 2018 | 12:54
Высылка российских дипломатов не могла остаться без симметричного ответа. Следовательно, британцы спровоцировали двустороннее снижение уровня дипломатических отношений, и не собираются на этом останавливаться. Неуклонное понижение уровня дипломатических отношений неизбежно приведет к их полному прекращению. А разрыв дипотношений по сути является началом войны. Интересно, отдает ли Запад себе отчет, к чему его действия в конце концов могут привести?
rom8883 23 марта 2018 | 13:03
mikr: Высылка российских дипломатов это ответ на убийство в Англии.
А высылка английских за что?
sedoievgeniy 23 марта 2018 | 13:34
rom8883: За убийство российских граждан в Англии и проявленную глупость и хамство, а что есть какие либо доказательства кто убил и словесного поноса англичан о большой вероятности что Россия это сделала.