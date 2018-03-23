Группа британских дипломатов покинула посольство в Москве

Об этом предаёт агентство РИА. Напомним, о высылке 23 человек Россия заявила в ответ на аналогичные меры в отношении российских дипломатов в Лондоне. Это связано с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как считает британская сторона, за этим отравлением стоит Россия.

Страны ЕС выразили солидарность с Лондоном и отзывают посла Евросоюза в Москве в Брюссель для консультаций.