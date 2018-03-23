WADA обнаружила новые массовые нарушения антидопинговых правил со стороны россиян

На этот раз речь идет о 60 спортсменах, среди которых могут быть и участники последней Олимпиады. Конца и края этой истории нет и, видимо, не будет. WADA выявило более шестидесяти нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Об этом сообщает портал «Inside the games» со ссылкой на главу отдела расследований Всемирного агентства Гюнтера Юнгера. Из его слов следует, что ряд нарушений связан со стероидными профилями спортсменов. Это, очевидно, отсылка к данным базы РУСАДА, которые таинственным образом оказались в распоряжении МОК и Всемирного агентства. Никакие фамилии, разумеется, названы не были. Однако «Inside the games» отмечает, что вышеупомянутые случаи могли произойти, в том числе, и на последних Олимпийских и Паралимпийских играх. Не исключено, что в список попали и российские спортсмены, которых МОК не пригласил в Пхенчхан без объяснения причин. WADA, меж тем, переходит к решительным мерам и ждет, что международные федерации начнут наказывать спортсменов из списка 60. В противном случае WADA грозит исками в СAS, причем не к атлетам, а к федерациям. Напомним, из-за допингового скандала сборной России пришлось выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Статус ОКР был восстановлен уже после Олимпиады, хотя во время Игр двое российских спортсменов попались на допинге.