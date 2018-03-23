5 стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Скрипаля
По данным западных изданий, речь идёт о Франции, Польше, Литве, Эстонии и Чехии. На саммите Евросоюза было решено временно отозвать для консультаций из Москвы в Брюссель посла ЕС.
Комментарии7
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olegleon 23 марта 2018 | 12:10
а в знак солидарности они не хотят и у себя на территории повторить провокацию в отравляющим веществом? ну чтобы уж наверняка обвинить Россию
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 12:11
После заседания представители европейских стран все дружно поедут на Северный полюс выколупывать изо ледяного плена субмарину ВМФ США!!!!)))))
sv72 23 марта 2018 | 12:14
Да давно пора было это сделать всем уважающим себя странам, еще после Крыма в 2014. Возможно, тогда бы мы не получили очередной 6-летний срок нищеты и безнадеги. Но вина, за все, что он творит, безусловно на трусливом и глупом народе.
ostanovka 23 марта 2018 | 12:14
Вопщим, ЧМ накрылся медным тазиком, и сверху ещё песца посадили. Где-то даже амбу.
alo0000 23 марта 2018 | 12:14
И консульство в Карловых Варах закроют? Такое прелестное местечко для детишек дипчиновников, красиво, безмятежно.
al101_2 23 марта 2018 | 12:14
Ну, здравствуй, Северная Корея!
Недолго музыка играла...
ze_danil 23 марта 2018 | 12:16
кстати этот скандальчик может выйти боком для России и в совершенно иной отрасли
планировалось что спутники оператора OneWeb будут выводить "Союзами", в том числе с Байконура и Свободного. Спутников около 900 штук... а OneWeb компания британская...
такова селява