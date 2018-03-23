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12:02, 23 марта 2018

Глава ЦИКа сожалеет, что некоторые кандидаты на смогли участвовать в выборах президента из-за проблем с законом

Однако это не может умалять конкурентность прошедшей избирательной кампании. Подобные разговоры – это плевок в лицо остальным кандидатам, считает Памфилова. ЦИК признаёт прошедшие выборы состоявшимися и действительными. Напомним, до выборов не допустили Алексе Навального.

Комментарии

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gvzdk 23 марта 2018 | 12:09

Через какие очки там можно было увидеть конкурентность?

nikitin43 23 марта 2018 | 12:11

gvzdk: само госование это далеко не выборы , которых в расеи никогда не было , народишко голосует на кого покажут власти .

olegleon 23 марта 2018 | 12:15

gvzdk: пятеро кандидатов конкурировали друг с другом. вот и конкурентность ))

gvs 23 марта 2018 | 12:09

Отстраненные, я думаю, тоже сожалеют о грядущей судьбе главной ЦИКалки )))

sensei54 23 марта 2018 | 12:11

Что бы вы там не говорили, мадам, вы УЖЕ поставили себя на одну доску с паханом. То есть - вне закона.

apontiy 23 марта 2018 | 12:12

sensei54: Слёзы толстой крокодилихи...

emma17 23 марта 2018 | 12:13

Такое впечатление что Панфилова наслаждается своею значимостью в этих выборах. Она должна не сожалеть ,а исполнять конституцию и не в пользу одного кандидата , а в пользу граждан РФ.

yozhovy_kvach 23 марта 2018 | 12:13

Женщины действительно заслужили равноправие. По крайней мере в плане бесстыдства и тупости дамы в российской политики от мужчин не отличаются. Впрочем, может, они там все трансгендеры, слуцкий их знает.

kama 23 марта 2018 | 12:14

Н-да. Как может должность испортить человека.

rabbitgreen 23 марта 2018 | 12:15

Нет предела цинизму и наглости!!! Это типа: "Утритесь, ублюдки."

venediktov_cunt 23 марта 2018 | 12:15

Я тоже сожалею, вот где гандон Навальный узнал истинную себе цену в не более 0,002%, это и есть его реальный рейтинг по стране. Иногда следует допускать к выборам такую мразь как гандон Навальный, чтобы они узнали истину!

vel225 23 марта 2018 | 12:17

Вот оно лицо лицемерия

vargor 23 марта 2018 | 12:17

Либералам нужно обратить внимание вот на этот факт:
"Владимир Путин получил почти 85% голосов россиян за рубежом. Второе место у Павла Грудинина (5%), третье — у Ксении Собчак (4%)"
То есть, даже живущие вне России люди не голосуют за прозападных кандидатов. А нам тут пытаются доказать, что если россияне начнут массово ездить за рубеж, то сразу вступят в пятую колонну и перестанут быть патриотами России. Ничего подобного! ))

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