К протесту против решения думской комиссии по делу Леонида Слуцкого вслед за журналистами присоединились и рестораторы
О бойкоте заявило руководство одного из столичных пабов. В баре 69 Pints, расположенном напротив Госдумы, обслуживать депутата Слуцкого и поддержавших его коллег, больше не собираются. «Ребята, мы вас больше видеть у себя не хотим, пока не изменитесь», — такая запись размещена в Instagram-аккаунте заведения. Руководство паба призывает главу международного комитета Госдумы: «Наберись мужества, хотя бы просто заяви, что это неправильно. А то прям как Грудинин, которому легче на всю страну соврать, чем совхозные усы сбрить. Где у людей достоинство и мозг?». Хозяева бара призывают коллег из соседних заведений присоединиться к бойкоту. Вчера больше десятка СМИ, включая «Эхо Москвы», объявили о том, что тем или иным образом ограничивают свои контакты с Госдумой и работу журналистов на Охотном ряду. Это было сделано в знак протеста против решения комиссии по депутатской этике, которая не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого. В сексуальных домогательствах главу международного комитета Думы ранее обвинили трое журналисток. Они утверждают, что Слуцкий приставал к ним и распускал руки. Решение российских СМИ ограничить работу в парламенте вскоре поддержала социальная сеть «Одноклассники». Позже журналист телеканала «Настоящее время» призвал всех мужчин рассказать о домогательствах со стороны чиновников и депутатов. По словам ведущего канала Рената Давлетгильдеева, 12 лет назад он сам стал жертвой харассмента со стороны Владимира Жириновского. Во время короткого интервью, — пишет Давлетгильдеев, — лидер ЛДПР «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».
Комментарии16
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pablo_moderator 23 марта 2018 | 12:04
КАЖДУЮ ВТОРУЮ ЗАКУСОЧНУЮ
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ЗАБЕГАЛОВКУ
и одного сумасшедшего , котингера !
nikitin43 23 марта 2018 | 12:07
pablo_moderator: всё к чему дотянулась рука гаранта становится либо бандитским и беззаконным либо гавённогрязным и вонючим , там всё и депутаты , судьи , губеры , послы , мусора и бастрыки , чайки и министры...расея стала такой.
olegleon 23 марта 2018 | 12:05
ну раз название и местоположение паба написали, так и меню бы выложили бы. если уж рекламировать, то по полной. и отзывы посетителей тоже ))
gvzdk 23 марта 2018 | 12:07
А жизнь то какая интересная начинается!
el_borz 23 марта 2018 | 12:08
Из страны ровно за несколько лет сделали посмешище.
morshoff 23 марта 2018 | 12:12
el_borz: Посмешищем она была при Боре-алкаше . При Путине Россия проводит сильную и независимую внешнюю политику . За это народ любит Путина , что показали выборы .
el_borz 23 марта 2018 | 12:16
morshoff: Ты прав Моржов, вы сильно его любите.
Совет да любовь.
sv72 23 марта 2018 | 12:17
morshoff: Политику, не зависимую от здравого смысла?? Другой ее не назовешь.
morshoff 23 марта 2018 | 12:09
gvzdk: Ну закроют их теперь . Пусть ждут визита " докторов " из пожарной , налоговой , СЭС .
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 12:07
Он так распереживался, что взял и нассал на вывеску этого паба!
alo0000 23 марта 2018 | 12:08
Дана команда "фас" на Мединского (бла-бла Нарусовой), теперь на Жирика (половой гигант Слуцкий), владелец губернии Воробьев (свалка в Волоколамске), кто следующий? Власть избавляется от одиозных и слабых фигур.
yozhovy_kvach 23 марта 2018 | 12:10
Депутаты, небось, на коксе сидят, зачем им пиво?
tks 23 марта 2018 | 12:11
Бойкот "бешеного принтера" набирает обороты! деПутаны ГосДурки должны стать персонами нон грата!
nastawnik_dulo_w 23 марта 2018 | 12:14
А что, грязные кружки - это фирменная фишка этого "паба"? До чего ж небрезгливы эти депутаты!
j_partizan 23 марта 2018 | 12:14
12 лет назад он сам стал жертвой харассмента со стороны Владимира Жириновского
_____
Надо было вмазать педерасту.
А так, Жирик думал, что доставляет ему удовольствие.
platonnekafrin 23 марта 2018 | 12:15
Моча в пиво депутату здесь совершенно бесполезна - им что в глаза, что в рот.