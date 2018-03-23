К протесту против решения думской комиссии по делу Леонида Слуцкого вслед за журналистами присоединились и рестораторы

О бойкоте заявило руководство одного из столичных пабов. В баре 69 Pints, расположенном напротив Госдумы, обслуживать депутата Слуцкого и поддержавших его коллег, больше не собираются. «Ребята, мы вас больше видеть у себя не хотим, пока не изменитесь», — такая запись размещена в Instagram-аккаунте заведения. Руководство паба призывает главу международного комитета Госдумы: «Наберись мужества, хотя бы просто заяви, что это неправильно. А то прям как Грудинин, которому легче на всю страну соврать, чем совхозные усы сбрить. Где у людей достоинство и мозг?». Хозяева бара призывают коллег из соседних заведений присоединиться к бойкоту. Вчера больше десятка СМИ, включая «Эхо Москвы», объявили о том, что тем или иным образом ограничивают свои контакты с Госдумой и работу журналистов на Охотном ряду. Это было сделано в знак протеста против решения комиссии по депутатской этике, которая не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого. В сексуальных домогательствах главу международного комитета Думы ранее обвинили трое журналисток. Они утверждают, что Слуцкий приставал к ним и распускал руки. Решение российских СМИ ограничить работу в парламенте вскоре поддержала социальная сеть «Одноклассники». Позже журналист телеканала «Настоящее время» призвал всех мужчин рассказать о домогательствах со стороны чиновников и депутатов. По словам ведущего канала Рената Давлетгильдеева, 12 лет назад он сам стал жертвой харассмента со стороны Владимира Жириновского. Во время короткого интервью, — пишет Давлетгильдеев, — лидер ЛДПР «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».