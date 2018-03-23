Немецкие фигуристы Савченко и Массо побили мировой рекорд по сумме программ на ЧМ

Немецкие фигуристы Алёна Савченко и Бруно Массо побили мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух выступлений среди спортивных пар на Чемпионате мира в Милане. Они завоевали золото Чемпионата, получив соответственно почти 163 балла и в общей сложности – почти 246 баллов. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро. Третьими оказались французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.