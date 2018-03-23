Директор Центрального музея Тавриды: Суд в Голландии не принимал никаких новых решений по делу скифского золота

Об этом «Эху Москвы» сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. По его словам, в настоящее время рассматривается апелляция российской стороны на передачу артефактов Украине. Коллекция скифского золота была вывезена из крымских музеев на выставку в Голландию в 2014 году.