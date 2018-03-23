Директор Центрального музея Тавриды: Суд в Голландии не принимал никаких новых решений по делу скифского золота
Об этом «Эху Москвы» сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. По его словам, в настоящее время рассматривается апелляция российской стороны на передачу артефактов Украине. Коллекция скифского золота была вывезена из крымских музеев на выставку в Голландию в 2014 году.
Комментарии14
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danko_klisma 23 марта 2018 | 11:37
Вот это правильно!!! Опростофилились снова наши коломрасы. Рано начали скакать и подмахивать. Ха ха.
kottigr1 23 марта 2018 | 11:41
danko_klisma: Странно.. Какие права имеет российское юридическое лицо на собственность украинских юридических лиц ?
danko_klisma 23 марта 2018 | 11:46
kottigr1: 5 тупых котингеров, 6 детских садиков, 7 пивных.
eternity88 23 марта 2018 | 12:03
danko_klisma: да ты привыкай, служивый: у вас с вашими начальничками тупорылыми "все законно" по эту сторону границы, и фальшивые выборы с четырьмя президентскими сроками вместо двух по Конституции, и оккупация украинского Крыма, и ограбление дальнобойщиков, и все прочее, а вот по ту сторону границы "все законно" уже не у вас. Решение английского суда о том, что за убийством Литвиненко стоит ФСБ и Путин лично, хоть зубы все искрошите себе, а не оспорите, и за Скрипаля, и за Боинг, и за все прочее не торопясь, но прилетит все по полной. И если в ту же вами любимую ВОВ, что бы вы там ни городили про "сами победили", а воевал вместе с СССР против Гитлера ВЕСЬ МИР, то сейчас в позиции Гитлера - один против всего мира, Путин поставил Россию. И тут даже воевать не придется - сам бездарный наш "нацлидер" все развалит внутри страны и по сценарию куда хуже совкового, когда чечены с дагами русских и те в ответ кровью друг друга по полной умоют. Спасибо Путину, всех уже достаточно конкретно настроил.
matros__koshkin__21 23 марта 2018 | 11:55
Когда глубокоуважаемый уважаемый великий русский матрос Кошкин были еще моложе, чем сейчас, и когда они с присущим Им блеском заканчивали среднюю группу детсада, в ходу у Них было такое определение сверхнаглости: насрать под чужой дверью и позвонить в звонок, чтобы дали бумажку жопу подтереть. Теперь, конечно, сверхнаглостью глубокоуважаемый уважаемый русский матрос Кошкин назвали бы требование вернуть золотишко в аннексированный Крымнаш.
Абсолютно точная аналогия
Я прошу у знакомого в долг до завтра 5000 рублей. Знакомый достает бумажник и протягивает мне искомую купюру. Я благодарю его и мы расходимся.
Буквально через пять минут за углом моего знакомого некий одетый в зеленую форму без знаков различия урод в кирпичом в руке берет на гоп-стоп и отнимает бумажник. Менты, естественно, никак не реагируют на наглое ограбление.
Завтра, как договаривались, я отдаю своему знакомому одолженные 5000 рублей, а зеленый человечек начинает биться в падучей и визжать на всю ивановскую, что эти самые пять тыщ я должен отдать не своему знакомому, у которого брал их, а ему, зелененькому уроду, потому что коли деньги мне выдали из бумажника, то и возвращены они должны быть в тот же бумажник, а бумажник-то вот он где щас - у него, у зелененького уродца. И не всасывает урод, что рано или поздно бумажник ему придется вернуть, а самому отдохнуть где-нибудь в Гааге - слава богу, таких прецедентов уже не счесть, а дальше их будет еще больше.
opiatnovyi63 23 марта 2018 | 11:37
Россия в данном случае выступает в роли агрессора и оккупанта. ..
seryj_wolk 23 марта 2018 | 12:05
opiatnovyi63: Рфия по отношению к Крыму и тому, что ему принадлежало до оккупации не имеет никаких прав, а только обязанности. Потому и может рассчитывать только на мертвого осла уши.
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 11:54
Вот так, ссаной тряпкой хохлам по морде чтоб не врали :)
pavelmistery 23 марта 2018 | 11:57
liberal_vulgaris: Для вашего сведения, сами украинцы написал, что пока ещё есть время на обжалование:
"Как пишет сегодня украинская Gazeta.ua, "в решении суда говорится, что крымские артефакты являются частью культурного наследия нашей страны и должны быть незамедлительно переданы Украине". По информации издания, У КРЫМСКОЙ СТОРОНЫ ЕСТЬ ТРИ МЕСЯЦА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ. А до тех пор, пока точка в судебных спорах не будет поставлена, скифское золото будет храниться в Нидерландах."
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 12:13
pavelmistery: а до этого хохлы савченко в побег в Россию отправили. Такой вот народец брехливый нам в соседи достался :(
lion64__2 23 марта 2018 | 11:54
Рано свимомые стали радостно скакать козлами. Придётся им разинуть свои е***а и "взять у негра в рот".
bbob 23 марта 2018 | 12:14
lion64__2: //Придётся им//
Почему убогие запутинцы сплошь и рядом повернуты на теме телесного низа?
midnightblues 23 марта 2018 | 12:05
Вообще странно,что монголоидное племя меря имеет какие то претензии к индоевропейцам-скифам
lion64___3 23 марта 2018 | 12:14
midnightblues: "Ме́ря, меря́не[1][2] — древнее летописное племя, проживавшее в Верхнем Поволжье на территории современных Ярославской, Ивановской, Владимирской, восточной части Московской и западной части Костромской областей России[3]. Одни исследователи считают мерю финно-угорским племенем, другие используют этноним «меря» для общего названия славянского и финского населения (мерянская культура), проживавшего на этой территории во второй половине I тысячелетия н. э.[4][5] "