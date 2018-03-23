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11:32, 23 марта 2018

Число пострадавших в ДТП в Псковской области выросло до 19 человек

Среди них четверо детей. Авария произошла утром на трассе Санкт-Петербург – Невель. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес». Он совершал рейс из Минска в Санкт-Петербург. Пострадавшие в основном граждане Белоруссии находятся сейчас в больнице.

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aisterh 23 марта 2018 | 11:51

Почему ВАЗ не запретят до сих пор? На них и ездят то какие то нарики и с бородами

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