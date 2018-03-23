Глава ЦИКа сожалеет, что некоторые кандидаты на смогли участвовать в выборах президента из-за проблем с законом

Однако это не может умалять конкурентность прошедшей избирательной кампании. Подобные разговоры – это плевок в лицо остальным кандидатам, считает Памфилова. ЦИК признаёт прошедшие выборы состоявшимися и действительными. Напомним, до выборов не допустили Алексе Навального.