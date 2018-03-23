Глава ЦИКа сожалеет, что некоторые кандидаты на смогли участвовать в выборах президента из-за проблем с законом
Однако это не может умалять конкурентность прошедшей избирательной кампании. Подобные разговоры – это плевок в лицо остальным кандидатам, считает Памфилова. ЦИК признаёт прошедшие выборы состоявшимися и действительными. Напомним, до выборов не допустили Алексе Навального.
Комментарии46
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eric_cartman1 23 марта 2018 | 12:07
"...это не может умалять конкурентность прошедшей избирательной кампании".
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Молодец, Чурова, хорошо врешь. ВоШТь в тебе не ошибся.
gavrilyuk_vladimir 23 марта 2018 | 12:07
Проблемы с законом не у Навального, а у российской федерации! Так что нечего валить с больной головы на здоровую, дорогая Элла.
sedoi63 23 марта 2018 | 12:09
И первый из них Путин, выдвижение которого, прямо противоречит Конституции России!