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11:30, 23 марта 2018

Московские рестораторы присоединились к журналистам, которые протестуют против решения по делу Слуцкого

Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов и призывают своих коллег последовать их примеру. Паб находится прямо напротив здания Госдумы.

Комментарии

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kottigr1 23 марта 2018 | 11:36

Вход кремлевским проституткам и насильникам строго воспрещен...

captain_ 23 марта 2018 | 11:40

Итак, за 4 дня после "выборов" мы имеем:
- призыв на военные сборы граждан из запаса
- повышение НДФЛ
- повышение зарплаты шуваловым
- душение "Телеграма"
- отмена выборов мэра Е-бурга

Хороший темп взял дедушка.

danko_klisma 23 марта 2018 | 11:44

kottigr1: депутаты котингера обесчестили. Вот он и обиделся. Теперь скачет.

dokolle 23 марта 2018 | 11:58

Яндекс новости:
Депутат от Татарстана призвал «прижать хвосты» журналисткам.
===============
Ведь мы то свои прижали самостоятельно, подумал депутат глядя в зеркало, да и разве это хвост, вот у старшого это хвост ... и показать приятно.
Ну для копыт, спец. ботинки заказываем.

eternity88 23 марта 2018 | 11:45

captain_: не стоит удивляться, когда объявят, что выразившие свое отношение к официально одобренному депутатскому похотливому свинству и жлобству рестораторы "на самом деле попытались публичным скандалом прикрыть бедственное положение своих заведений по части выполнения санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих нормативных требований"...

danko_klisma 23 марта 2018 | 11:48

eternity88: тфу на тебя.

(комментарий скрыт)

danko_klisma 23 марта 2018 | 11:40

kottigr1: но тебе вход разрешён. Ты не кремлёвская. А коклялская.

el_borz 23 марта 2018 | 11:45

Маразьм уверенно шагает по стране.
Так мы победимъ!

duch_nic 23 марта 2018 | 11:43

//Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов...//
Хе-хе-хе... НУ, ребятки, тогда ждите постановлении о своём закрытии! ;)
Видимо "владельцы паба «69 Pints»" плохо знакомы с книжечкой "Права потребителя". ;)))
Место прямо напротив здания Госдумы - козырное. Долго пустующим не простоит. Найдутся более вменяемые хозяева. ;))))

doc9_vikt 23 марта 2018 | 11:45

duch_nic: Реклама,перед Слуцким извинятся,а название паба на слуху. Сейчас пиццерии и рестораны подтянутся.Бизнес.

kottigr1 23 марта 2018 | 11:48

duch_nic: Лучше подумайте о том, что машина госпропаганды не защищает Слуцкого, а это возможно лишь по решению Путина. Это сигнал властным чиновникам о том, что нельзя переходить "красную черту" полнейшего беспредела..

meister_luvin 23 марта 2018 | 11:51

пусть депутаты пьют пиво из горлА и плавленным сырком (с пальмовым маслом) закусывают

pablo_moderator 23 марта 2018 | 12:01

kottigr1:

КАЖДЫЙ ПЯТУЮ ВОБЛУ
КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ ГАЛОПЕРИДОЛ

и один трезвый в хлам , котингер !

duch_nic 23 марта 2018 | 12:12

kottigr1: kottigr1: //Лучше подумайте о том, что машина госпропаганды не защищает Слуцкого...//
Да мне пофик ваш Слуцкий.
Я ржупадсталом от либералистических придурков, которые в своём раже выглядят полным идиотами, стреляющими себе даже не в ногу, а прям в мошонку.
Дебилы, бл!... (с) ;)))

cattt 23 марта 2018 | 11:48

duch_nic: Найдутся более вменяемые хозяева. ===================
Это называется административный ресурс, который уголовно преследуется.
Хозяин - барин. хочет пускает, хочет нет.

danko_klisma 23 марта 2018 | 11:50

cattt: это тебе Путин по-хозяйски наложил в штаны на красной площади и в шляпу? На зло туристам?

monterado_ancona_marche 23 марта 2018 | 12:04

duch_nic: если в таком блатном месте находятся и начинают выпендриваться, значит у них с бухгалтерией нечисто. Сейчас наедут на них фискалы, а они орать, что их зажимают за позицию по Слуцкому...))

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 11:45

kottigr1: ни грамма пенного напитка лобкопыхателям!

newl 23 марта 2018 | 11:36

Молодцы! Депутатов, по ходу, вообще не стоит нигде принимать.

lenin3 23 марта 2018 | 11:37

Ёшкин кот,теперь бедному депутату не хряпнуть в понедельник с утра пивка для поправки.Придётся с собой через охрану "Охоту"проносить...)))

venezianez49 23 марта 2018 | 11:38

В пабах депутаты тоже к кому-то приставали ?

sergoder172 23 марта 2018 | 11:38

Наверное, по старой привычке не любят платить, засранцы! Корочками машут.

olegleon 23 марта 2018 | 11:38

реклама паба без указания "на правах рекламы"?

vinibi 23 марта 2018 | 11:55

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика- olegleon!!!

j_partizan 23 марта 2018 | 11:40

Места депутатов в клубах для педофилов и педерастов.

johnywalker 23 марта 2018 | 11:42

Тем более, что этих "депутатов" никто и не избирал

nastawnik_dulo_w 23 марта 2018 | 11:44

Интересно будет посмотреть, когда одни придурки начнут выгонять других.
Эта дурь "рестораторов" труднопостижима.

kunst54 23 марта 2018 | 11:45

Финиспектор, пожарная охрана и санэпедстанция уже на выезде в этот паб. Позже обещали подъехать сербы и ночные волки с канистрами мочи, зеленки и мешками дерьма.

golevan 23 марта 2018 | 11:46

вот попадос... не выпить и не попи....еть... :)))

(комментарий скрыт)

dimavosko 23 марта 2018 | 11:51

Рестораторы, конечно, молодцы. Но как они будут исполнять свое обещание?
Спрашивать на входе, не депутат ли входящий ГосДумы?
А если депутат, то что? Спустят с лестницы?
Как-то это несерьезно звучит.

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 11:52

Хорошая бесплатная реклама на всю страну. Теперь о 69 pints узнают и они, потеряв пару клиентов, приобретут много новых.
Следующий будет магазин какой-нибудь обуви где-то не Тверской. Будет звучать так: магазин 'БашмачОк" отказывается продавать обувь депутату.

marsianka_ 23 марта 2018 | 11:52

Какими бы благими намерениями рестораторы не руководствовались, но законодательство они нарушат и те, кто их призовет к ответу, будут правы. Иначе. найдутся те, кто перестанет в кафе пускать инвалидов, людей с белым/черным/зеленым цветом кожи и т.д.

kunst54 23 марта 2018 | 11:53

Теперь думцы постараются поскорее выдумать закон о запрете упоминания имен депутатов в связи с сексуальными домогательствами, за нарушение - двушечка.

tcheslav 23 марта 2018 | 11:54

Люди пропиарились, молодцы, кстати, а что там у них с договором аренды ?

marina27 23 марта 2018 | 11:57

Вау! Бунт на корабле?

petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 11:57

Похоже бар "поза 69" хотят устраивать секс - оргии прямо в Думе.
Слуцкий и Матвиенко одобряют.

semper_fidelis 23 марта 2018 | 12:00

Сначала придёт пожарная инспекция, потом санитарная, потом налоговая. И кабздец протестунам.

ivan127_4 23 марта 2018 | 12:17

Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов и призывают своих коллег последовать их примеру.
_______________

Это как вообще?
Это что за капитализм нам построили либералы, при котором для получения услуги необходимо кроме оплаты ещё и доказывать, что ты имеешь право на эту услугу?
Чем это отличается от совка, при котором тоже не всем были доступны всякого рода услуги?

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