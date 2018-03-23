Московские рестораторы присоединились к журналистам, которые протестуют против решения по делу Слуцкого
Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов и призывают своих коллег последовать их примеру. Паб находится прямо напротив здания Госдумы.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 23 марта 2018 | 11:36
Вход кремлевским проституткам и насильникам строго воспрещен...
captain_ 23 марта 2018 | 11:40
Итак, за 4 дня после "выборов" мы имеем:
- призыв на военные сборы граждан из запаса
- повышение НДФЛ
- повышение зарплаты шуваловым
- душение "Телеграма"
- отмена выборов мэра Е-бурга
Хороший темп взял дедушка.
danko_klisma 23 марта 2018 | 11:44
kottigr1: депутаты котингера обесчестили. Вот он и обиделся. Теперь скачет.
dokolle 23 марта 2018 | 11:58
Яндекс новости:
Депутат от Татарстана призвал «прижать хвосты» журналисткам.
===============
Ведь мы то свои прижали самостоятельно, подумал депутат глядя в зеркало, да и разве это хвост, вот у старшого это хвост ... и показать приятно.
Ну для копыт, спец. ботинки заказываем.
eternity88 23 марта 2018 | 11:45
captain_: не стоит удивляться, когда объявят, что выразившие свое отношение к официально одобренному депутатскому похотливому свинству и жлобству рестораторы "на самом деле попытались публичным скандалом прикрыть бедственное положение своих заведений по части выполнения санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих нормативных требований"...
danko_klisma 23 марта 2018 | 11:48
eternity88: тфу на тебя.
danko_klisma 23 марта 2018 | 11:40
kottigr1: но тебе вход разрешён. Ты не кремлёвская. А коклялская.
el_borz 23 марта 2018 | 11:45
Маразьм уверенно шагает по стране.
Так мы победимъ!
duch_nic 23 марта 2018 | 11:43
//Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов...//
Хе-хе-хе... НУ, ребятки, тогда ждите постановлении о своём закрытии! ;)
Видимо "владельцы паба «69 Pints»" плохо знакомы с книжечкой "Права потребителя". ;)))
Место прямо напротив здания Госдумы - козырное. Долго пустующим не простоит. Найдутся более вменяемые хозяева. ;))))
doc9_vikt 23 марта 2018 | 11:45
duch_nic: Реклама,перед Слуцким извинятся,а название паба на слуху. Сейчас пиццерии и рестораны подтянутся.Бизнес.
kottigr1 23 марта 2018 | 11:48
duch_nic: Лучше подумайте о том, что машина госпропаганды не защищает Слуцкого, а это возможно лишь по решению Путина. Это сигнал властным чиновникам о том, что нельзя переходить "красную черту" полнейшего беспредела..
meister_luvin 23 марта 2018 | 11:51
пусть депутаты пьют пиво из горлА и плавленным сырком (с пальмовым маслом) закусывают
pablo_moderator 23 марта 2018 | 12:01
kottigr1:
КАЖДЫЙ ПЯТУЮ ВОБЛУ
КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ ГАЛОПЕРИДОЛ
и один трезвый в хлам , котингер !
duch_nic 23 марта 2018 | 12:12
kottigr1: kottigr1: //Лучше подумайте о том, что машина госпропаганды не защищает Слуцкого...//
Да мне пофик ваш Слуцкий.
Я ржупадсталом от либералистических придурков, которые в своём раже выглядят полным идиотами, стреляющими себе даже не в ногу, а прям в мошонку.
Дебилы, бл!... (с) ;)))
cattt 23 марта 2018 | 11:48
duch_nic: Найдутся более вменяемые хозяева. ===================
Это называется административный ресурс, который уголовно преследуется.
Хозяин - барин. хочет пускает, хочет нет.
danko_klisma 23 марта 2018 | 11:50
cattt: это тебе Путин по-хозяйски наложил в штаны на красной площади и в шляпу? На зло туристам?
monterado_ancona_marche 23 марта 2018 | 12:04
duch_nic: если в таком блатном месте находятся и начинают выпендриваться, значит у них с бухгалтерией нечисто. Сейчас наедут на них фискалы, а они орать, что их зажимают за позицию по Слуцкому...))
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 11:45
kottigr1: ни грамма пенного напитка лобкопыхателям!
newl 23 марта 2018 | 11:36
Молодцы! Депутатов, по ходу, вообще не стоит нигде принимать.
lenin3 23 марта 2018 | 11:37
Ёшкин кот,теперь бедному депутату не хряпнуть в понедельник с утра пивка для поправки.Придётся с собой через охрану "Охоту"проносить...)))
venezianez49 23 марта 2018 | 11:38
В пабах депутаты тоже к кому-то приставали ?
sergoder172 23 марта 2018 | 11:38
Наверное, по старой привычке не любят платить, засранцы! Корочками машут.
olegleon 23 марта 2018 | 11:38
реклама паба без указания "на правах рекламы"?
vinibi 23 марта 2018 | 11:55
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика- olegleon!!!
j_partizan 23 марта 2018 | 11:40
Места депутатов в клубах для педофилов и педерастов.
johnywalker 23 марта 2018 | 11:42
Тем более, что этих "депутатов" никто и не избирал
nastawnik_dulo_w 23 марта 2018 | 11:44
Интересно будет посмотреть, когда одни придурки начнут выгонять других.
Эта дурь "рестораторов" труднопостижима.
kunst54 23 марта 2018 | 11:45
Финиспектор, пожарная охрана и санэпедстанция уже на выезде в этот паб. Позже обещали подъехать сербы и ночные волки с канистрами мочи, зеленки и мешками дерьма.
golevan 23 марта 2018 | 11:46
вот попадос... не выпить и не попи....еть... :)))
dimavosko 23 марта 2018 | 11:51
Рестораторы, конечно, молодцы. Но как они будут исполнять свое обещание?
Спрашивать на входе, не депутат ли входящий ГосДумы?
А если депутат, то что? Спустят с лестницы?
Как-то это несерьезно звучит.
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 11:52
Хорошая бесплатная реклама на всю страну. Теперь о 69 pints узнают и они, потеряв пару клиентов, приобретут много новых.
Следующий будет магазин какой-нибудь обуви где-то не Тверской. Будет звучать так: магазин 'БашмачОк" отказывается продавать обувь депутату.
marsianka_ 23 марта 2018 | 11:52
Какими бы благими намерениями рестораторы не руководствовались, но законодательство они нарушат и те, кто их призовет к ответу, будут правы. Иначе. найдутся те, кто перестанет в кафе пускать инвалидов, людей с белым/черным/зеленым цветом кожи и т.д.
kunst54 23 марта 2018 | 11:53
Теперь думцы постараются поскорее выдумать закон о запрете упоминания имен депутатов в связи с сексуальными домогательствами, за нарушение - двушечка.
tcheslav 23 марта 2018 | 11:54
Люди пропиарились, молодцы, кстати, а что там у них с договором аренды ?
marina27 23 марта 2018 | 11:57
Вау! Бунт на корабле?
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 11:57
Похоже бар "поза 69" хотят устраивать секс - оргии прямо в Думе.
Слуцкий и Матвиенко одобряют.
semper_fidelis 23 марта 2018 | 12:00
Сначала придёт пожарная инспекция, потом санитарная, потом налоговая. И кабздец протестунам.
ivan127_4 23 марта 2018 | 12:17
Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов и призывают своих коллег последовать их примеру.
_______________
Это как вообще?
Это что за капитализм нам построили либералы, при котором для получения услуги необходимо кроме оплаты ещё и доказывать, что ты имеешь право на эту услугу?
Чем это отличается от совка, при котором тоже не всем были доступны всякого рода услуги?