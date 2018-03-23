ЦСКА и финский «Йокерит» установили рекорд по продолжительности матча в истории Континентальной хоккейной лиги

Их встреча в рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина продолжалась 142 минуты и закончилась победой финского клуба. Серия ЦСКА и «Йокерита» затягивается. Вместо легкой победы армейцев, которую все прогнозировали, счет по матчам теперь лишь 3-2 в пользу московского клуба. И следующая встреча пройдет в Хельсинки. Впрочем, тут важно не это. Пятый матч серии побил рекорд продолжительности, где овертайм длился дольше, чем основное время. 8 периодов, суммарно 142 минуты – это почти два с половиной часа. И это, подчеркнем, чистое время, без учета пауз, остановок и перерывов. После трех периодов счет был 1-1, но никто не думал, что ожидание победной шайбы затянется так надолго. В итоге, на 143-й минуте игры отличился нападающий «Йокерита» Мико Ниеми. Впрочем, главным героем матча стал не он, а финский вратарь Карри Рямё, отразивший 83 броска. Это, кстати, тоже рекорд КХЛ. К концу игры утомились уже не только игроки, но и болельщики, несколько человек попросту уснули, о чем свидетельствуют появившиеся в Интернете фотографии. Другой фаворит Кубка Гагарина, — СКА свою серию выиграл. Питерские армейцы одолели в пятом матче ярославский «Локомотив» и вышли в финал Западной конференции.