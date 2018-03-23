В районе стадиона «Лужники» образовалась гигантская автомобильная пробка

Затруднено движение на Проспекте Вернадского и Комсомольском проспекте. Об этом сообщают многочисленные очевидцы.

Сегодня в «Лужниках» пройдёт товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Там введены транспортные ограничения. Зрителей на стадион начнут пропускать с 16 часов. Начало матча в 19 часов.