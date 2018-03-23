В районе стадиона «Лужники» образовалась гигантская автомобильная пробка
Затруднено движение на Проспекте Вернадского и Комсомольском проспекте. Об этом сообщают многочисленные очевидцы.
Сегодня в «Лужниках» пройдёт товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Там введены транспортные ограничения. Зрителей на стадион начнут пропускать с 16 часов. Начало матча в 19 часов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kentukky 23 марта 2018 | 11:21
Ждём повторный ноябрьский КОЛЛАПС! Учимся в теории и административно - по-другому не умеем!!! Ой, боюсь, что пророческими станут наветы Дмитрия Гордона.
vladimirbelarus 23 марта 2018 | 11:23
Как неожиданно! Оленевод будет клясться в очередной раз, что это было в последний раз?
ramen 23 марта 2018 | 11:28
Было бы из за чего