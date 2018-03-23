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11:07, 23 марта 2018

Московские рестораторы присоединились к журналистам, которые протестуют против решения по делу Слуцкого

Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов и призывают своих коллег последовать их примеру. Паб находится прямо напротив здания Госдумы.

Комментарии

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sg78g 23 марта 2018 | 11:11

А до этого прям там вся дума прибухивала ))))))))))
Шоумены, блять.. Так и напишите на двери "Мы за пидорасов и шлюх"

nikitin43 23 марта 2018 | 11:16

sg78g: точно мало того что эти жлобы депутаты ( холуи кремля ) позорят русских как нацию , так ещё и выпячивают своё мурло публично .

nikitin43 23 марта 2018 | 11:18

nikitin43: не для этого их назначал путен в госдуму , их дело сидеть и на кнопки давить , за это он им корыто хорошее дал , а они небось возомнили себя умными .)))))

duch_nic 23 марта 2018 | 11:45

//Владельцы паба «69 Pints» утверждают, что больше не хотят видеть в своём заведении на Тверской депутатов...//
Хе-хе-хе... НУ, ребятки, тогда ждите постановлении о своём закрытии! ;)
Видимо "владельцы паба «69 Pints»" плохо знакомы с книжечкой "Права потребителя". ;)))

astet 23 марта 2018 | 11:21

sg78g: Так и напишите на двери "Мы за пидорасов и шлюх"

Это Вы "за пидорасов и шлюх" из Госдумы.
Конституция РФ дозволяет Вам это.
Примите мои поздравления.

aisterh 23 марта 2018 | 11:32

sg78g: Так ониж наоборот как раз и не хотят "пидорасов и шлюх" пускать - вы что то путаете! А геев и проституток - можно, почему нет? Вы что то против имеете против геев и проституток?

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 11:13

Всем миром задавить губошлёпа !

ostapbey 23 марта 2018 | 11:29

далеки эти депутаты от русского народа..Ох и далеки..Страшно далеки они от народа. Но они разбудили Герцена, а Герцен начал революцию!!!!
Не хочут боярышник пить. А все туды ж!!
Даже.

aisterh 23 марта 2018 | 11:35

igorrrpadlowitchs: Такого погонялова для Путина еще не слыхал :)

arye_11 23 марта 2018 | 11:13

Волоколамск... Всеобщий информационный(а теперь и ресторанный) бойкот Слуцкого и Думы...
А не переоценил ли часом Вован свой "непоколебимый авторитет"?

nikitin43 23 марта 2018 | 11:21

arye_11: если его авторитет основан на быдле то определённо нет , вот и в думе он авторитет .

bosen48 23 марта 2018 | 11:22

arye_11: Чудо, где ты нашёл слово "всеобщий"?! Это голуби воркуют. Не выдавай желаемое за действительность. Есть очень много ресторанов, которые с великим желанием окучат богатых клиентов.

bosen48 23 марта 2018 | 11:15

Коллективный демарш идиотов ("ведущие" средства информации и "ведущие"рестораторы) Называется назло бабушке уши отморожу. Выходит что деньги не нужны. Интересно, а они всех депутатов в глаза знают или будут информацию о всех посетителях пробивать по базе?!

(комментарий скрыт)

ushkujnik 23 марта 2018 | 11:21

И это верное решение.

Бойкот "мандатских депутатов" должен быть повсеместный...
Пока не сделают правильный вывод. Или выбор...

И ещё: "Мы поимённо вспомним всех, кто поднял руку..." (с)

grishakras 23 марта 2018 | 11:25

Молодцы. Воздух будет чище.

ramen 23 марта 2018 | 11:26

Как где депутан появляется - ему первый вопрос: А ДЛЯ НАРОДА ты чего полезного сделал?

java_php 23 марта 2018 | 11:26

Круто. У хозяина видно бабла слишком. Или заведение все равно убыточно и скоро все равно закрывается?

kazlevich1949 23 марта 2018 | 11:27

В современном Мире где правят всем фейки и сказала четвёртая Власть: "Не хочу быть дворянкой столбовой, а хочу быть вольною царицей".... воевали мол за рейтинг Путина: подавай нам "Кемску волость"?

kazlevich1949 23 марта 2018 | 11:31

kazlevich1949: Вы меня простите старого дурака, но мне скажем, включив свою паранойю, "кажется", что Слуцкий с четвёртой Властью изначально негласный договор заключил на всю эту спектаклю? "Весь Мир театр и все мы в нём актёры и статисты" - Шекспир. Будем посмотреть...

jblack2 23 марта 2018 | 11:32

Мне кажется, проблему проще решить закрыв данный пивняк...

cosmo_ 23 марта 2018 | 11:33

А кого простите "птичкает" чего хотят или не хотят владельцы паба???
Чё т не нравится с вещами на выход... Значит паба больше не будет....

zolingen 23 марта 2018 | 11:37

Следующие врачи, пожарные и почтальоны? Страна ввергается в хаос идиотизма.

vasily_k 23 марта 2018 | 11:38

А как правильно, слуцкОвщина или слуцковщИна?

max3446 23 марта 2018 | 11:42

Закрыть значит все эти пабы, обвинив их агентами Госдепа

duch_nic 23 марта 2018 | 11:49

max3446: Закроют обязательно! С "Правами потребителя" лучше так не шутить. ;))

zhrv 23 марта 2018 | 11:43

Смелые ребята, и да поможет им всевышний!

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