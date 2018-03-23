ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с одной из крупнейших фармакологических компаний

Надзорное ведомство моет возбудить дело о нарушении правил госзакупок. Министерство здравоохранения могло предоставить компании «Р-Фарм» преимущества при закупке лекарств – это выявила внеплановая проверка Федеральной антимонопольной службы. Как утверждает регулятор, поставщик лекарств нарушил почти два десятка контрактов на госзакупки, однако так и не был включен в реестр недобросовестных компаний и продолжал участвовать в торгах – об этом пишут «Ведомости».

Однако сам Минздрав обвинения отрицает. Там отметили, что заключали контракты с «Р-Фарм» на открытых электронных аукционах. А в тех случаях, когда компания нарушала сроки поставок, ей в общем порядке начислялись штрафы. Кроме того, Минздрав обвинил ФАС в том, что проверка была проведена с грубыми процессуальными нарушениями. Ведомство пообещало пожаловаться на действия регулятора в Генпрокуратуру. Компания «Р-Фарм» пока не получала от ФАС никакой информации о нарушениях.