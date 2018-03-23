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11:05, 23 марта 2018

5 стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Скрипаля

По данным западных изданий, речь идёт о Франции, Польше, Литве, Эстонии и Чехии. На саммите Евросоюза было решено временно отозвать для консультаций из Москвы в Брюссель посла ЕС.

Комментарии

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apels 23 марта 2018 | 11:13

Франция, это серьезно

danko_klisma 23 марта 2018 | 11:15

apels: Литве.

tvitov66 23 марта 2018 | 11:24

Радость то какая - сколько достойных сыновей и дочерей могучей углеводородной сверхдержавы вернется на Родину ПУ!

accyapa 23 марта 2018 | 11:32

Ну с насекомыми всё понятно. Чуть что и Пиндосы могут им запретить на себе паразитировать.

Понятно всё и с главным Лягушатником. Он к старушкам ещё с детства имел нездоровое влечение.

vbgolub 23 марта 2018 | 11:59

Выдворение российских дипломатов из европейских стран - Хорошее средство утихомирить распоясавшегося на международной арене хулигана.

serhio_25__ 23 марта 2018 | 11:53

apels: А Эстония не серьезно? Что за пренебрежительное отношение к стране ЕС?

vilingrad 23 марта 2018 | 11:15

Проследуйте, пожалуйста, в жопу(с)

tridrikh 23 марта 2018 | 11:20

ужас, до какого позора путин довел страну!

azt 23 марта 2018 | 11:28

tridrikh: Для вас позор не плясать под дудку США?

cedegrinn 23 марта 2018 | 11:40

azt: Надо "не плясать под дудку США", а просто соблюдать установленные правила жизни в "общежитии", т.е. на земном шарике.

vinibi 23 марта 2018 | 11:42

azt: Спросите это у дочи Лаврова-гражданке США всей семьей проживающей там и не желающей возвращаться в Россию!!!

serhio_25__ 23 марта 2018 | 11:55

vinibi: Укропчик, вам Параша совсем методичек не обновляет? Фейк про дочь Лаврова появился примерно 5-6 лет назад и тогда же был разоблачен. Но кастрюльки до сих пор его распространяют.

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ostanovka 23 марта 2018 | 12:04

tridrikh: при всеобщем одобрямсе, заметьте.

(комментарий скрыт)

hastings 23 марта 2018 | 11:25

Холуи! Вот как введем войска в Прагу, как восстановим Чехословакию!

idruker 23 марта 2018 | 11:27

hastings: Не спасете вы добра, вам себя спасать пора (С) :)

hastings 23 марта 2018 | 11:55

idruker: броня крепка и танки наши быстры!

ostanovka 23 марта 2018 | 12:06

hastings: нет ни того ни другого.
Просто вам точным красивым ударом вышибли мозги, заменив их на три кричалки. Отчего все русские сразу ощутили огромное облегчение и обретение смысла их русской жизни.
Но со стороны вы - насекомые. Одноклеточные насекомые. Счастливые тем, что хозяин разрешил вам гадить посреди площади, не снимая штанов. Именно это вы называете "не плясать под пиндосовскую дудку".

tvitov66 23 марта 2018 | 11:31

hastings: /Вот как введем войска в Прагу, как восстановим Чехословакию!

ЧВК Вагнер вас ждет - ходи, восстанавливай :)))
Могешь конечно к кожугету записаться, но там ваще за еду :)

timwlad68 23 марта 2018 | 11:26

А чё, во Франции нашелся Наполеон чтобы возглавить европейскую инквизицию?
Европейские евреи ,кроме евреев Украины и евреев России в этот раз не кидаются в большевитскуй кураж с воплями пролетарии всех стран объединяйтесь как бы не принуждали их кэтому вопли США где призывают к еврейскому комформисткому движению.Евеи на Украине и в России только в СМИ вопят о Мирой несправедливости запрещая одновременно выплачивать зарплаты и пенсии людям чтобы работающим в СМИ евреям на роскошь и комфорт хватало.И обязательную страховую медицину запрещают чтобы обдирать как липку микрокредитования так заплат и пенсий не платить и чтобы дохли без медицинской помощи.Ну как сейчас на Украине евреи это устроили.но все при этом вопят мол какая власть плаха сидя приютом в этой власти.
Мдааа,пойдут однако студенты топорами комформировать всю систему.

agamasat 23 марта 2018 | 11:30

timwlad68: никак не пойму: то ли вы в дурдоме, то ли дурдом в вас...

arye_11 23 марта 2018 | 11:37

agamasat:
Это психически больной человек.
Но то, что Вовка Тимофеев болен головой, еще пол-беды.
Полная беда, что он к тому же злобен и агрессивен, как голодная собака.

timwlad68 23 марта 2018 | 11:54

arye_11: Это психически больной человек.
Но то, что Вовка Тимофеев болен головой, еще пол-беды.
Полная беда, что он к тому же злобен и агрессивен, как голодная собака.
-----------------
Ну вообще от то что бешеная крысе это ты доказывает то, что у тебя arye_11
только придирки к другим ,и отсутствуют здравые комментарии по темам.

timwlad68 23 марта 2018 | 11:51

agamasat: никак не пойму: то ли вы в дурдоме, то ли дурдом в вас...
---------------
Ну вообще то дурдом в США о котором вчера говорили на 9 канале Израиле гдн тоже репу чешут осуждая обращение администрации США к всемирному еврейскому комитету ,что те мол забыли о своём еврействе и пора буянить мол.
Англичан тоже в истерике колотит пробуждая комформистов к реформамам инквизиторских походов.
В общем, западная система это реальный дурдом что даже Израиль озадачен такой дурью .

shai13 23 марта 2018 | 11:41

timwlad68: Онанитик, пардон - аналитик всех времён и народов

nik213 23 марта 2018 | 11:26

Этот с целлулоидным лицом доведёт Россию до цугундера

vladimirbelarus 23 марта 2018 | 11:27

И с каждой командой высланных "дипломатов" придавайте по черенку от лопаты в подарок кремлёвскому карлику, чтобы не забывал, чем кончится его правление.

shai13 23 марта 2018 | 11:44

"Волоколамск" случится внезапно...

babich174 23 марта 2018 | 11:42

Это уже серьезно. Это вы не Науру.
Как справедливо говорит президент: " Замучаемся пяль глотать".

sedoi63 23 марта 2018 | 11:45

Это как раз хороший стимул для Путина, готовящегося, со слов Пескова, выстраивать отношения с Западом и Америкой.

vebis 23 марта 2018 | 11:51

По итогам переговоров, продолжавшихся в Брюсселе до поздней ночи, Европейский совет выпустил заявление, в котором говорится, что лидеры сошлись во мнении о том, что у инцидента в Солсбери "нет никакого другого убедительного объяснения".
"Мы безоговорочно поддерживаем Соединенное Королевство перед лицом этого дерзкого вызова нашей коллективной безопасности", - говорится в опубликованном совместном заявлении лидеров.
Постоянный представитель ЕС в России отзывается из Москвы "для консультаций".
По словам корреспондента Би-би-си Лоры Кюнссберг, Терезе Мэй удалось добиться того, что окончательный текст резолюции по вопросу об инциденте в Солсбери оказался гораздо более жестким, чем ранняя риторика нескольких лидеров стран-членов ЕС.
"Мы решительно намерены реагировать сообща, - заявила по итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель, - не только использованными [в этом документе] жесткими формулировками, но и, возможно, путем других дополнительных мер".
[BBC]

vebis 23 марта 2018 | 11:58

vebis:
Попытка убийства в Солсбери демонстрирует, что Россия хочет посеять хаос, пишет обозреватель Daily Telegraph Фрейзер Нельсон.
Чуть более пяти лет назад глава российских вооруженных сил Валерий Герасимов выступил в Кремле с докладом о том, как в будущем будут вестись военные действия. Нет необходимости в пушках и танках, чтобы победить врага, сказал он: в наши дни есть куда более эффективные способы для победы.
Компьютерный взлом, телепропаганда, незаконные махинации - все это может деморализовать оппонента и ослабить союзы. Эта военная доктрина получила название в честь Герасимова, а ее недавние жертвы сейчас находятся в больнице Солсбери. Это не объявление войны, а напоминание о том, что она уже идет полным ходом, пишет автор.
Именно эту мысль пыталась донести Тереза Мэй на европейском саммите в Брюсселе. Она хочет, чтобы другие страны не повторили ее ошибку. Она занимала должность главы МВД, когда расследование смерти Александра Литвиненко окончательно пришло к выводу, что его убийство было совершено бывшими сотрудниками КГБ, но повела себя недостаточно расторопно.

(комментарий скрыт)

ramen 23 марта 2018 | 12:03

Это полезно. Душить агрессоров на всех фронтах.

wattman 23 марта 2018 | 12:09

У авиаотряда уже есть специальный самолёт для чемоданов и дипломатов...

snikkersnepper 23 марта 2018 | 12:13

Дивный Новый Мир:

1. Английские химэксперты НЕ УВЕРЕНЫ, что это за вещество.
2. Экспертам ОЗХО нужно несколько недель, чтобы установить, что это за вещество.
3. Английский следователи планируют несколько месяцев следствия.

4. Правительства Литвы и Эстонии уже все установили и нашли виноватых.

Я категорически настаиваю на необходимости столкновения с астероидом и космической катастрофы. Иного способа спасти эту несчастную планету я просто не вижу.

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