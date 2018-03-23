Золото скифов, которое хранилось в музеях Крыма до его присоединения к России, должно быть возвращено Украине

Такое решение, как сообщают украинские СМИ, принял Окружной суд Амстердама. Артефакты — часть культурного наследия Украины. Поэтому их нужно передать этому государству, говорится в решении суда. Таким образом, решение нижестоящей инстанции о возвращении уникальной коллекции из музеев Крыма Киеву Окружной суд Амстердама подтвердил, сообщает ряд украинских СМИ. Коллекция состоит из более пятисот музейных экспонатов, а всего в ней около двух тысяч артефактов. Их страховая оценочная стоимость около двух миллионов долларов, пишут украинские СМИ. Борьба за коллекцию между Россией и Украиной продолжается около четырёх лет. С тех пор как экспонаты в феврале 14го вывезли в Амстердам на выставку, посвящённую Крыму — тогда он был украинским. Вскоре полуостров вошёл в состав России. На выставке было представлено золото скифов из нескольких крымских музеев, а также киевского Национального музея истории Украины. Экспонаты до сих пор в музее Пирсона Нидерландов и останутся там пока стороны при желании обжалуют решение в Верховном суде. На это есть три месяца. Киев добивается возвращения крымской коллекции на Украину, другая сторона в Россию. Ранее минкультуры России осудило решение суда о возвращении коллекции на Украину. Глава ведомства Мединский назвал это нарушением нормы международного права и принципов обмена между музеями. Пока неизвестно будет ли обжаловать решение Окружного суда Амстердама российская сторона.