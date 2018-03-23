Золото скифов, которое хранилось в музеях Крыма до его присоединения к России, должно быть возвращено Украине
Такое решение, как сообщают украинские СМИ, принял Окружной суд Амстердама. Артефакты — часть культурного наследия Украины. Поэтому их нужно передать этому государству, говорится в решении суда. Таким образом, решение нижестоящей инстанции о возвращении уникальной коллекции из музеев Крыма Киеву Окружной суд Амстердама подтвердил, сообщает ряд украинских СМИ. Коллекция состоит из более пятисот музейных экспонатов, а всего в ней около двух тысяч артефактов. Их страховая оценочная стоимость около двух миллионов долларов, пишут украинские СМИ. Борьба за коллекцию между Россией и Украиной продолжается около четырёх лет. С тех пор как экспонаты в феврале 14го вывезли в Амстердам на выставку, посвящённую Крыму — тогда он был украинским. Вскоре полуостров вошёл в состав России. На выставке было представлено золото скифов из нескольких крымских музеев, а также киевского Национального музея истории Украины. Экспонаты до сих пор в музее Пирсона Нидерландов и останутся там пока стороны при желании обжалуют решение в Верховном суде. На это есть три месяца. Киев добивается возвращения крымской коллекции на Украину, другая сторона в Россию. Ранее минкультуры России осудило решение суда о возвращении коллекции на Украину. Глава ведомства Мединский назвал это нарушением нормы международного права и принципов обмена между музеями. Пока неизвестно будет ли обжаловать решение Окружного суда Амстердама российская сторона.
Комментарии21
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danko_klisma 23 марта 2018 | 11:12
Мрази.
testmeter 23 марта 2018 | 11:15
danko_klisma: Что правда, то правда. Россияне - мрази. Оттяпали у соседа комнату в квартире и обижаются, что сосед не хочет отдавать еще и вещи, которые были в этой комнате
danko_klisma 23 марта 2018 | 11:17
testmeter: ты забыл вещи, пустая голова? В кастрюле.
post_v 23 марта 2018 | 11:22
testmeter:
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"Россия может прервать межмузейные отношения с Голландией, если суд Амстердама решит все-таки не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма. Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский."
кранты филиалу Эрмитажа в Амстердаме?
Спасайся кто может?
Ау, мистер Пиотровский!
Ответьте уж Мединскому
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 11:17
danko_klisma: кто мрази? Скифы, судьи или те, кто отжал Крым да еще захотели и золотишко присвоить? Не его было по дурости отдавать его , да еще официальные документы подписывать, а потом еще устами недоноска кремёвского провозглашать о нерушимости границ Украины и принадлежности Крыма Украине! Хотя у гопников слова не имеет значения!
venezianez49 23 марта 2018 | 11:14
На что ещё Амстердам украинскую губу раскатает ?
testmeter 23 марта 2018 | 11:18
venezianez49: Подожди, увидишь скоро... Компенсации и санкции за Боинг подороже золота скифов тебе обойдутся, венерический обезьянец
ushkujnik 23 марта 2018 | 11:15
Ну, ежели золото возвращают на Украину, нам остаётся только одно - вернуть Украину вместе с нашим скифским золотом...
И чем раньше, тем лучше. Для Украины, и для золота...
kottigr1 23 марта 2018 | 11:21
ushkujnik: Тебя и пошлем возвращать... Может быть идиотов в России станет меньше.
topolivan 23 марта 2018 | 11:36
ushkujnik: Насовалии вам в головы чего попало киселевы с Соловьевым , вот и несёте, что не попадя.
post_v 23 марта 2018 | 11:15
"...не исчезнуть с лица земли подобно скифам и сарматам русской нации помогла лишняя хромосома..."
В.Мединский
dorin1987 23 марта 2018 | 11:15
/Глава ведомства Мединский назвал это нарушением нормы международного права/ - Потрясающе. Сперва царек РФ, его режим и вся шобла режима царька РФ подтирается международным правом при аннексии и оккупации няшмяша, а потом размахивают ими же загаженными бумажками когда приходится платить за это.
Двоемыслие режима царька РФ продолжает парад.
vlad_sabbath 23 марта 2018 | 11:18
Конечно должно быть возвращено Украине. Или РФ вместе с Крымом хочет и музейные ценности украсть? (ну конечно хочет, знаю.. и не только музейные)
vladimir1_57 23 марта 2018 | 11:26
vlad_sabbath: и не только музейные)
\\
неужто, самые ценные коклоценности - голодомор и Бандеру?
terens 23 марта 2018 | 11:20
Почему золото скифов это часть культурного наследия другой страны? Не зависимо от того, кому принадлежит Крым, это собственность Крыма.
shprotik 23 марта 2018 | 11:21
Отдайте золотишко Петру, он готов всё захапать)
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 11:27
Зря. Хохлы все равно все пропьют или потеряют :(
kottigr1 23 марта 2018 | 11:30
liberal_vulgaris: По данным Интерпола, лидерство по кражам произведений искусства сегодня принадлежит России...
Сегодня в России в розыске свыше 55 тысяч предметов.
Вспомним самые громкие дела.
12 февраля 2010 года представитель правоохранительных органов столицы сообщил, что принадлежавшая известному собирателю старины Михаилу Де Буару (Елизаветину) частная коллекция икон, стоимость которой оценивается в 30 миллионов долларов, исчезла из Государственного музея-заповедника "Царицыно", где находилась на хранении.
1 апреля 2008 года из квартиры-музея Юрия Рериха в Москве были украдены четыре картины Николая Рериха.
31 июля 2008 года в Эрмитаже в ходе внутренней плановой проверки было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Большая часть пропавших экспонатов – эмали XV – XIX вв. из хранения Русского отдела Эрмитажа.
В ночь на 6 августа 2004 года в городе Плес Ивановской области из Музея пейзажа было похищено полотно Ивана Шишкина "Луг на опушке леса. Сиверская" (1887).
В августе 2003 года было обнаружено, что из запасников Астраханской государственной картинной галереи похищены картины Ивана Айвазовского "Восход" и Алексея Саврасова "Осень".
28 мая 2002 года из музея Морского корпуса Петра Великого украдены картины художников-маринистов Алексея Боголюбова "Кронштадт. Вид с Большого рейда" (1842), "Севастополь" (1844) и Константина Круговихина "Ревель" (1846).
22 марта 2001 года из экспозиции Государственного музея Эрмитаж была похищена картина французского художника XIX века Жана Леона Жерома "Бассейн в гареме" стоимостью около миллиона долларов. Созданное в 1876 году полотно, было приобретено лично императором Александром III во Франции.
kom01 23 марта 2018 | 11:36
kottigr1: Это все вы скапитализдели? :))))
zolingen 23 марта 2018 | 11:31
Абсолютно справедливое решение и нисколько не политизированное.
janychar 23 марта 2018 | 11:35
Ну отдать России - поощрять агрессию. Это тоже самое, что отдать бы Гитлеру экспонаты Крымского музея, вывезенные в мае 41-го в США.