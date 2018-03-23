Z Архив новостей новости
5 21 6 1726
11:01, 23 марта 2018

Золото скифов, которое хранилось в музеях Крыма до его присоединения к России, должно быть возвращено Украине

Такое решение, как сообщают украинские СМИ, принял Окружной суд Амстердама. Артефакты — часть культурного наследия Украины. Поэтому их нужно передать этому государству, говорится в решении суда. Таким образом, решение нижестоящей инстанции о возвращении уникальной коллекции из музеев Крыма Киеву Окружной суд Амстердама подтвердил, сообщает ряд украинских СМИ. Коллекция состоит из более пятисот музейных экспонатов, а всего в ней около двух тысяч артефактов. Их страховая оценочная стоимость около двух миллионов долларов, пишут украинские СМИ. Борьба за коллекцию между Россией и Украиной продолжается около четырёх лет. С тех пор как экспонаты в феврале 14го вывезли в Амстердам на выставку, посвящённую Крыму — тогда он был украинским. Вскоре полуостров вошёл в состав России. На выставке было представлено золото скифов из нескольких крымских музеев, а также киевского Национального музея истории Украины. Экспонаты до сих пор в музее Пирсона Нидерландов и останутся там пока стороны при желании обжалуют решение в Верховном суде. На это есть три месяца. Киев добивается возвращения крымской коллекции на Украину, другая сторона в Россию. Ранее минкультуры России осудило решение суда о возвращении коллекции на Украину. Глава ведомства Мединский назвал это нарушением нормы международного права и принципов обмена между музеями. Пока неизвестно будет ли обжаловать решение Окружного суда Амстердама российская сторона.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko_klisma 23 марта 2018 | 11:12

Мрази.

testmeter 23 марта 2018 | 11:15

danko_klisma: Что правда, то правда. Россияне - мрази. Оттяпали у соседа комнату в квартире и обижаются, что сосед не хочет отдавать еще и вещи, которые были в этой комнате

danko_klisma 23 марта 2018 | 11:17

testmeter: ты забыл вещи, пустая голова? В кастрюле.

post_v 23 марта 2018 | 11:22

testmeter:
==============

"Россия может прервать межмузейные отношения с Голландией, если суд Амстердама решит все-таки не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма. Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский."

кранты филиалу Эрмитажа в Амстердаме?
Спасайся кто может?
Ау, мистер Пиотровский!
Ответьте уж Мединскому

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 11:17

danko_klisma: кто мрази? Скифы, судьи или те, кто отжал Крым да еще захотели и золотишко присвоить? Не его было по дурости отдавать его , да еще официальные документы подписывать, а потом еще устами недоноска кремёвского провозглашать о нерушимости границ Украины и принадлежности Крыма Украине! Хотя у гопников слова не имеет значения!

venezianez49 23 марта 2018 | 11:14

На что ещё Амстердам украинскую губу раскатает ?

testmeter 23 марта 2018 | 11:18

venezianez49: Подожди, увидишь скоро... Компенсации и санкции за Боинг подороже золота скифов тебе обойдутся, венерический обезьянец

ushkujnik 23 марта 2018 | 11:15

Ну, ежели золото возвращают на Украину, нам остаётся только одно - вернуть Украину вместе с нашим скифским золотом...

И чем раньше, тем лучше. Для Украины, и для золота...

kottigr1 23 марта 2018 | 11:21

ushkujnik: Тебя и пошлем возвращать... Может быть идиотов в России станет меньше.

(комментарий скрыт)

topolivan 23 марта 2018 | 11:36

ushkujnik: Насовалии вам в головы чего попало киселевы с Соловьевым , вот и несёте, что не попадя.

post_v 23 марта 2018 | 11:15

"...не исчезнуть с лица земли подобно скифам и сарматам русской нации помогла лишняя хромосома..."
В.Мединский

dorin1987 23 марта 2018 | 11:15

/Глава ведомства Мединский назвал это нарушением нормы международного права/ - Потрясающе. Сперва царек РФ, его режим и вся шобла режима царька РФ подтирается международным правом при аннексии и оккупации няшмяша, а потом размахивают ими же загаженными бумажками когда приходится платить за это.
Двоемыслие режима царька РФ продолжает парад.

vlad_sabbath 23 марта 2018 | 11:18

Конечно должно быть возвращено Украине. Или РФ вместе с Крымом хочет и музейные ценности украсть? (ну конечно хочет, знаю.. и не только музейные)

vladimir1_57 23 марта 2018 | 11:26

vlad_sabbath: и не только музейные)
\\
неужто, самые ценные коклоценности - голодомор и Бандеру?

terens 23 марта 2018 | 11:20

Почему золото скифов это часть культурного наследия другой страны? Не зависимо от того, кому принадлежит Крым, это собственность Крыма.

shprotik 23 марта 2018 | 11:21

Отдайте золотишко Петру, он готов всё захапать)

(комментарий скрыт)

liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 11:27

Зря. Хохлы все равно все пропьют или потеряют :(

kottigr1 23 марта 2018 | 11:30

liberal_vulgaris: По данным Интерпола, лидерство по кражам произведений искусства сегодня принадлежит России...
Сегодня в России в розыске свыше 55 тысяч предметов.
Вспомним самые громкие дела.
12 февраля 2010 года представитель правоохранительных органов столицы сообщил, что принадлежавшая известному собирателю старины Михаилу Де Буару (Елизаветину) частная коллекция икон, стоимость которой оценивается в 30 миллионов долларов, исчезла из Государственного музея-заповедника "Царицыно", где находилась на хранении.
1 апреля 2008 года из квартиры-музея Юрия Рериха в Москве были украдены четыре картины Николая Рериха.
31 июля 2008 года в Эрмитаже в ходе внутренней плановой проверки было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Большая часть пропавших экспонатов – эмали XV – XIX вв. из хранения Русского отдела Эрмитажа.
В ночь на 6 августа 2004 года в городе Плес Ивановской области из Музея пейзажа было похищено полотно Ивана Шишкина "Луг на опушке леса. Сиверская" (1887).
В августе 2003 года было обнаружено, что из запасников Астраханской государственной картинной галереи похищены картины Ивана Айвазовского "Восход" и Алексея Саврасова "Осень".
28 мая 2002 года из музея Морского корпуса Петра Великого украдены картины художников-маринистов Алексея Боголюбова "Кронштадт. Вид с Большого рейда" (1842), "Севастополь" (1844) и Константина Круговихина "Ревель" (1846).
22 марта 2001 года из экспозиции Государственного музея Эрмитаж была похищена картина французского художника XIX века Жана Леона Жерома "Бассейн в гареме" стоимостью около миллиона долларов. Созданное в 1876 году полотно, было приобретено лично императором Александром III во Франции.

kom01 23 марта 2018 | 11:36

kottigr1: Это все вы скапитализдели? :))))

zolingen 23 марта 2018 | 11:31

Абсолютно справедливое решение и нисколько не политизированное.


janychar 23 марта 2018 | 11:35

Ну отдать России - поощрять агрессию. Это тоже самое, что отдать бы Гитлеру экспонаты Крымского музея, вывезенные в мае 41-го в США.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 440 6 5541 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 6466 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 262 6 5758 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8322 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

АнтиПу: Крутые и Всмятку Теперь ясно, что главными и самыми непримиримыми врагами как усугублённых, так и облегчённых борцов с режимом будет не Путин и партия «Единая Россия», а бывшие товарищи по Болотной и Сахарова…

5 227 6 81746 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения, собчак, гудков, путин
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Что делать 19 марта, или Почему на этих выборах я оказался бы среди 86% Чем больше будет тех, кто не согласен участвовать в этих цирковых выборах, кто хочет наконец-то увидеть в списках для голосования достойных кандидатов, тем быстрее власть уступит этому давлению…

5 139 6 33895 16.03
Kполитика, общество, выборы, мнения
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Пофантазирую напоследок на заветную тему «ходить – не ходить» «Мои» — по либеральной лексике – кандидаты решают свои персональные и корпоративные задачи, соревнуются в мышьих бегах своих амбиций или просто отрабатывают задание

5 142 6 23211 16.03
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Табличка памяти Бориса Немцова Памятную доску установили в Москве на доме, где жил политик…

5 107 6 11173 16.03
Kнемцов, политика, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7524 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15821 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16126 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23350 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Список УИК Москвы, к которым прикрепилось более 250 человек С указанием точного количества прикрепившихся по каждому УИК
Эксклюзив «Эха Москвы»

5 95 6 28752 16.03
Kвыборы, москва, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7347 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

Железный занавес сейчас в полной мере в советском формате вряд ли возможен и не желаем Кремлем. Потому что у Кремля другие настроения на этот счет. Не собираются всех держать у себя и гноить, как это было при советской власти…

5 73 6 24871 16.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Заявление МИД России Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах…

5 131 6 23569 16.03
Kвыборы, рф, дипломатия, украина, внешняя политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск Она устроила скандал на борту самолёта из-за того, что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку…

5 34 6 10483
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 174152 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 180 6 24769 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 556 6 279717 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Навальный vs Собчак Навальный vs Собчак Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги…

5 464 6 127782 18.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, общество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6807619
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3363382

Сегодня в эфире