Московская государственная консерватория начнёт подготовку специалистов по реставрации музыкальных инструментов

Проект будет осуществлять совместно с Российским национальным музеем музыки. Прежде всего, опыт будут перенимать у итальянских мастеров. В России такая специальность практически утрачена, считает директор музея музыки Михаил Брызгалов. По его словам, на всю страну найдётся не более 30 квалифицированных реставраторов.