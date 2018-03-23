Московская государственная консерватория начнёт подготовку специалистов по реставрации музыкальных инструментов
Проект будет осуществлять совместно с Российским национальным музеем музыки. Прежде всего, опыт будут перенимать у итальянских мастеров. В России такая специальность практически утрачена, считает директор музея музыки Михаил Брызгалов. По его словам, на всю страну найдётся не более 30 квалифицированных реставраторов.
Комментарии2
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ngilmutdinov 23 марта 2018 | 10:43
Главное - так отреставрировать виолончели, чтобы в них могли поместиться миллиарды долларов.
skanon 23 марта 2018 | 10:44
Отсутствие специалистов свидетельствует об упадке культуры.