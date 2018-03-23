Дмитрий Песков: Владимир Путин не намерен менять Конституцию в угоду своим политическим планам
Об этом пресс-секретарь президента заявил в интервью телеканалу RT. По словам Пескова, главной целью задуманных Путиным реформ является рост благосостояния россиян и сохранение стабильности.
Комментарии9
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aisterh 23 марта 2018 | 10:38
А мы намерены поменять его. Мы его не выбирали. Сам себя поставил троечник.
nikitin43 23 марта 2018 | 10:41
aisterh: путен забыл , а может не знает что менять конституцию может народ .
oktabr 23 марта 2018 | 10:38
Пацан сказал - пацан спи@дел
kottigr1 23 марта 2018 | 10:44
oktabr: У Путина есть прекрасные толмачи, которые способны переврать текст Конституции РФ как ему будет угодно...
svirepyi_gary 23 марта 2018 | 10:39
А когда Путин шулерски в 2010 году превратил в новые 2 срока (2*6 лет=12) старые 3 срока (3*4 года=12) он тоже не был намерен менять Конституцию в угоду своим политическим амбициям?
loreleya 23 марта 2018 | 10:41
Пурга?
garykiriakos 23 марта 2018 | 10:41
Пургомет!
avalonger 23 марта 2018 | 10:42
"Если все кругом говорят о мире, значит дело идёт к войне". Поменяет как пить дать. Во всяком случае попытается.
gregor 23 марта 2018 | 10:44
Дмитрий Песков: Владимир Путин не намерен менять Конституцию в угоду своим политическим планам
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Пескову об этом рассказала бабушкакабаевой ?
Или он залез в голову Путина и порылся в этой ..... .не знаю ,как это место назвать ..... .