В результате ДТП под Псковом по уточнённым данным пострадали 13 человек
Среди них четверо детей. Авария произошла утром на трассе Санкт-Петербург – Невель. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес». Он совершал рейс из Минска в Санкт-Петербург. Пострадавшие в основном граждане Белоруссии находятся сейчас в больнице.
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