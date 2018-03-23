В столице Перу произошли беспорядки
Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, которые требовали досрочных выборов президента и парламента. Митинг проходил под девизом «Пусть уходят все». На днях президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о своём решении уйти в отставку на фоне коррупционного скандала. При этом он отрицает факт получения денег от бразильской строительной корпорации. Сегодня парламент перу начал рассматривать прошение Кучински об отставке.
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