В столице Перу произошли беспорядки

Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, которые требовали досрочных выборов президента и парламента. Митинг проходил под девизом «Пусть уходят все». На днях президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о своём решении уйти в отставку на фоне коррупционного скандала. При этом он отрицает факт получения денег от бразильской строительной корпорации. Сегодня парламент перу начал рассматривать прошение Кучински об отставке.