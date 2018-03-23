5 стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Скрипаля
По данным западных изданий, речь идёт о Франции, Польше, Литве, Эстонии и Чехии. На саммите Евросоюза было решено временно отозвать для консультаций из Москвы в Брюссель посла ЕС.
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shicotus_live 23 марта 2018 | 10:45
Ах, какое громкое слово, выдворение!)))
А страны то какие. любо дорого, одни шавки и сателлиты. Да еще и Франция. которая докатилась до такого состояния))