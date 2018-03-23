Окружной суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине

Об этом сообщают украинские СМИ. Артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение всего периода, пока стороны будут обжаловать это постановление. Украина должна заплатить музею в Голландии за хранение скифского золота более 100 тысяч евро. Напомним, коллекция из более чем двух тысяч экспонатов была вывезена из крымских музеев на выставку в феврале 2014 года.