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10:30, 23 марта 2018

Окружной суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине

Об этом сообщают украинские СМИ. Артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение всего периода, пока стороны будут обжаловать это постановление. Украина должна заплатить музею в Голландии за хранение скифского золота более 100 тысяч евро. Напомним, коллекция из более чем двух тысяч экспонатов была вывезена из крымских музеев на выставку в феврале 2014 года.

Комментарии

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kinnlade 23 марта 2018 | 10:35

Как у Пруткова мля, скифское золото отдать немедля скифам

dataan 23 марта 2018 | 10:38

Прощай скифское золото! Здравствуйте золотые батоны Парашенко! :)

oo0oo 23 марта 2018 | 10:39

Шо?! Отдать золото Украине? Все разворуют, голодранцы!

greensleeves 23 марта 2018 | 10:37

Ай-я-яй. Как они ...не во время выставку-то организовали. Не могли обождать месяц-другой, торопыги "кулюторные". Уж мы б этому золоту скифов местичко в запасниках ГМИИ им. Пушкина или в Эрмитаже точно б нашли. А годков через 30-40 - в основной экспозиции б выставили. А теперь...

kottigr1 23 марта 2018 | 10:39

По данным Интерпола, лидерство по кражам произведений искусства сегодня принадлежит России...
Сегодня в России в розыске свыше 55 тысяч предметов.
Вспомним самые громкие дела.
12 февраля 2010 года представитель правоохранительных органов столицы сообщил, что принадлежавшая известному собирателю старины Михаилу Де Буару (Елизаветину) частная коллекция икон, стоимость которой оценивается в 30 миллионов долларов, исчезла из Государственного музея-заповедника "Царицыно", где находилась на хранении.
1 апреля 2008 года из квартиры-музея Юрия Рериха в Москве были украдены четыре картины Николая Рериха.
31 июля 2008 года в Эрмитаже в ходе внутренней плановой проверки было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Большая часть пропавших экспонатов – эмали XV – XIX вв. из хранения Русского отдела Эрмитажа.
В ночь на 6 августа 2004 года в городе Плес Ивановской области из Музея пейзажа было похищено полотно Ивана Шишкина "Луг на опушке леса. Сиверская" (1887).
В августе 2003 года было обнаружено, что из запасников Астраханской государственной картинной галереи похищены картины Ивана Айвазовского "Восход" и Алексея Саврасова "Осень".

vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 10:40

Почему "Скифы" написал Блок, а скифское золото отдают Украине?!
Нужно его "вернуть", как и Крым!

kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:44

vasya_von_smetankin: а кто Блока уморил голодом?

mercer57 23 марта 2018 | 10:40

очевидное решение.... Передавать золото стране-террористу
было бы не правильным и абсурдным...)))

(комментарий скрыт)

kottigr1 23 марта 2018 | 10:42

28 мая 2002 года из музея Морского корпуса Петра Великого украдены картины художников-маринистов Алексея Боголюбова "Кронштадт. Вид с Большого рейда" (1842), "Севастополь" (1844) и Константина Круговихина "Ревель" (1846).
22 марта 2001 года из экспозиции Государственного музея Эрмитаж была похищена картина французского художника XIX века Жана Леона Жерома "Бассейн в гареме" стоимостью около миллиона долларов. Созданное в 1876 году полотно, было приобретено лично императором Александром III во Франции.
5 декабря 1999 года из музея Российской академии художеств вынесли 16 картин русских художников XVIII XIX веков (в том числе полотна Ивана Крамского, Ильи Репина, Ивана Шишкина).
6 апреля 1999 года в результате вооруженного налета из Русского музея в Санкт Петербурге были украдены произведения Василия Перова – картина "Гитарист-бобыль" (1865) и эскиз к картине "Тройка" (1866).
В 1994 году сотрудником Эрмитажа (электриком) из музея была украдена древнеегипетская чаша.По оценкам специалистов чаша относится к III II веку до нашей эры. Подобные экземпляры в мире исчисляются единицами.
В ночь на 11 декабря 1994 года из Российской национальной библиотеки были похищены 92 древние уникальные рукописи и ритуальные предметы.
В феврале 1994 года из Золотой кладовой Эрмитажа были украдены три римские монеты, датируемые 37 – 41 гг. нашей эры, и две медали 177 – 192 гг. нашей эры.
13 мая 1992 года из экспозиции Художественного музея города Сочи были украдены 14 картин, принадлежащих кисти Айвазовского, Васнецова, Кустодиева, Поленова, Кончаловского.

klukvik 23 марта 2018 | 10:43

Осталась Кабаева без цацок. повыдирает плешивому остатки шерсти))

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