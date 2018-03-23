Трое неизвестных смогли прорваться на недостроенную телебашню в Екатеринбурге

Ещё 8 человек задержаны при попытке проникновения на объект, который завтра должны снести. Об этом ТАСС сообщили в компании, которая будет строить на этом месте ледовую арену. В МВД от комментариев пока воздерживаются. Сегодня в Екатеринбурге должны состояться акции протеста против сноса башни.