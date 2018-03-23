Трое неизвестных смогли прорваться на недостроенную телебашню в Екатеринбурге
Ещё 8 человек задержаны при попытке проникновения на объект, который завтра должны снести. Об этом ТАСС сообщили в компании, которая будет строить на этом месте ледовую арену. В МВД от комментариев пока воздерживаются. Сегодня в Екатеринбурге должны состояться акции протеста против сноса башни.
Комментарии4
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kinnlade 23 марта 2018 | 10:28
Опять чекнутые либеры развлекаются
laksap 23 марта 2018 | 10:30
Всё напрасно.
Властям плевать на мнение жителей.
Чем нам запомнилось мэрство Ройзмана ? Его пробежками.
gregor 23 марта 2018 | 10:36
laksap:
Не нам ,а вам .
Если у вас дважды два равно пять ,так это не у нас ,а у вас .
Будьте скромнее в своих воспоминаниях ,потому ,как они ваши ,личные ,но никак не наши .
buzukin939 23 марта 2018 | 10:36
Ну вот кому в век кабельного ТВ нужна башня? Только идиотам, которые с нее скачут как мандавошки. Пусть построят себе свою недостроенную башню и скачут с нее - как мандавошки :) Тарзаны, мля... Набивайтесь в башню поплотнее - вместе с кусками бетона полетят расчлененные тушки, перемазанные дерьмом ебургских либер-протестантов.