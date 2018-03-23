Конфликт на борту самолета, с которого сняли Любовь Успенскую, по словам певицы, спровоцировала стюардесса
Инцидент в бизнес-классе произошел из-за собачки артистки. Причиной скандала на борту самолета Москва-Омск, по предварительным данным стал отказ бортпроводницы взять в салон собачку Любови Успенской. Певица якобы устроила скандал и даже оттолкнула стюардессу, после чего и было принято решение о снятии с рейса известной пассажирки. Однако сама артистка рассказала немного иную версию инцидента. По словам Успенской, услышав требование убрать домашнего питомца в переноску, она хотела подчиниться, но сама бортпроводница якобы стала мешать ей это сделать, и вообще вела себя нетактично. После того как концертный директор певицы попросил сменить стюардессу, обслуживающую бизнес-класс, она ушла к командиру экипажа, и сказала, что ее оскорбляли и толкнули. Пилот принял решение удалить Успенскую из салона. Артистка уверяет, что сама вышла из самолета, чтобы не задерживать рейс, и вылетела в Омск уже следующим бортом. Представители авиакомпании пока инцидент не прокомментировали.
Комментарии19
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olegleon 23 марта 2018 | 10:17
попросили сменить стюардессу, а пришлось самим сменить самолёт.
taglit 23 марта 2018 | 10:20
olegleon: Дама (дура) с собачкой?
kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:21
olegleon: бывают очень тупые стюардессы, на следующем самолете проблем не было ведь.
ivan127_4 23 марта 2018 | 10:23
kryymsdyk: на следующем самолете проблем не было ведь.
_______________
Если хамлу дать отпор, то он задумается - стоит ли хамить в следующий раз. А то ведь так до Омска и не долетишь.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:28
ivan127_4: долетела ведь, значит проблема в другом слагаемом.
nelibermot16 23 марта 2018 | 10:34
kryymsdyk: конечно, убрала шавку по правилам и долетела
kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:38
nelibermot16: просто на первом самолете стюардесса была типа тебя - ушибленная действительностью.
ts 23 марта 2018 | 10:23
Дама собачку не сдавала в багаж... В багаж надо было сдать даму. Вместе с собачкой.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:29
ts: а Путину вы позволите везти собачку в салоне?
a_111111 23 марта 2018 | 10:23
Возможно она и правду говорит....
uhovostro 23 марта 2018 | 10:35
a_111111: Прочитайте ещё раз : получается, что стюардесса сначала потребовала, а затем стала препятствовать исполнению своих требований. Нонсенс....:
manofoffice 23 марта 2018 | 10:26
Не верю. Стюардессы могут и не отличаться умом, но точно они не будут бросаться в скандал, так как сами же себя подставляют. А "звезды" сами себе хозяева и привыкли, что перед ними расстилаю красные дорожки.
Так что НЕ верю.
vladimirbelarus 23 марта 2018 | 10:28
Российские понты... все кругом виноваты... я один/одна всё лучше всех знаю... все козлы а я - богиня... все гомосеки, а я - Д'артаньян... одна болезнь на всех у россиян.
buzukin939 23 марта 2018 | 10:29
Эти американские шлимазлы обоего полу бегают туда-сюда, а воняют только здесь - там-то у них хвост поджат. А теперь и здесь строем ходят носители блатняка - количество компаний-авиаперевозчиков ограничено - будут выпендриваться - пешком ходить на чес придется...
lion64___3 23 марта 2018 | 10:31
Лучше бы возвращалась на свой Брайтон-Бич, подвывать в кабаке блатные частушки.
from_russia_with_boyaryshnik 23 марта 2018 | 10:31
Заколебали эти "звёзды" , тупорылые , наглые , хамоватые, вообщем лицо расеюшктной биомассы.
sg78g 23 марта 2018 | 10:36
from_russia_with_boyaryshnik:
Все так. Только американка она. Твоя, ублюдок, хозяйка то есть. А ты на нее гавкаешь, животное. Нехорошо ))
tomorrow_never_knows 23 марта 2018 | 10:37
Артистка? Возможно... Но только не под светом софитов!
sab171 23 марта 2018 | 10:38
Бестолковая стюардесиха попалась, дала бы Успенской общую тетрадь - до Омска на каждой странице автограф обеспечен и пусть хоть шашлыки жарит. В сети закорючки таких стоят бобосов и запах приятный в салоне.