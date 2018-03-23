Конфликт на борту самолета, с которого сняли Любовь Успенскую, по словам певицы, спровоцировала стюардесса

Инцидент в бизнес-классе произошел из-за собачки артистки. Причиной скандала на борту самолета Москва-Омск, по предварительным данным стал отказ бортпроводницы взять в салон собачку Любови Успенской. Певица якобы устроила скандал и даже оттолкнула стюардессу, после чего и было принято решение о снятии с рейса известной пассажирки. Однако сама артистка рассказала немного иную версию инцидента. По словам Успенской, услышав требование убрать домашнего питомца в переноску, она хотела подчиниться, но сама бортпроводница якобы стала мешать ей это сделать, и вообще вела себя нетактично. После того как концертный директор певицы попросил сменить стюардессу, обслуживающую бизнес-класс, она ушла к командиру экипажа, и сказала, что ее оскорбляли и толкнули. Пилот принял решение удалить Успенскую из салона. Артистка уверяет, что сама вышла из самолета, чтобы не задерживать рейс, и вылетела в Омск уже следующим бортом. Представители авиакомпании пока инцидент не прокомментировали.