Торги на азиатских биржах открылись падением на фоне решения США об экономических ограничениях против Китая

Крупные снижения произошли на фондовых биржах Токио, Гонконга и Шанхая. Как передает ТАСС, отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций, потери несут все без исключения компании, связанные с финансами, страхованием, продажей сырья и другими отраслями. Так, более чем на 6 процентов ухудшились показатели китайского автопроизводителя Geely, почти на 5 процентов — котировки российского алюминиевого гиганта «РУСАЛ». Его ценные бумаги также торгуются на бирже в Гонконге. Причиной довольно серьёзного спада стал анонсированный Дональдом Трампом план ввести пошлины на импорт товаров из Китая общим объёмом в 60 миллиардов долларов. Белый дом также собирается ограничить китайские инвестиции в США. Такое решение американский президент принял, рассчитывая снизить торговый дефицит между двумя странами. По разным оценкам, он составляет от 375 до 500 миллиардов долларов. Такой дисбаланс, по мнению Трампа — одна из причин потери американцами рабочих мест. Китай, по данным The Wall Street Journal, готовит ответные меры на введение Вашингтоном торговых ограничений.