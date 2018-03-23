Торги на азиатских биржах открылись падением на фоне решения США об экономических ограничениях против Китая
Крупные снижения произошли на фондовых биржах Токио, Гонконга и Шанхая. Как передает ТАСС, отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций, потери несут все без исключения компании, связанные с финансами, страхованием, продажей сырья и другими отраслями. Так, более чем на 6 процентов ухудшились показатели китайского автопроизводителя Geely, почти на 5 процентов — котировки российского алюминиевого гиганта «РУСАЛ». Его ценные бумаги также торгуются на бирже в Гонконге. Причиной довольно серьёзного спада стал анонсированный Дональдом Трампом план ввести пошлины на импорт товаров из Китая общим объёмом в 60 миллиардов долларов. Белый дом также собирается ограничить китайские инвестиции в США. Такое решение американский президент принял, рассчитывая снизить торговый дефицит между двумя странами. По разным оценкам, он составляет от 375 до 500 миллиардов долларов. Такой дисбаланс, по мнению Трампа — одна из причин потери американцами рабочих мест. Китай, по данным The Wall Street Journal, готовит ответные меры на введение Вашингтоном торговых ограничений.
Комментарии7
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olegleon 23 марта 2018 | 10:15
"Белый дом также собирается ограничить китайские инвестиции в США."
а либералы будут продолжать рассказывать сказки про свободу торговли и конкуренцию.
vinibi 23 марта 2018 | 10:17
olegleon: Обелять и вылизывать воровско-преступную власть кремля- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
kottigr1 23 марта 2018 | 10:20
olegleon: Если санкции Трампа к Китаю будут введены, то китайским лидерам понадобиться срочная, маленькая победоносная война по возврату "Северных территорий" что бы хоть как-то отвлечь нищающий китайский народ..
СИБИРЬКИТАЯМАТЬ..!
sosiobama 23 марта 2018 | 10:24
kottigr1: Сибирь это влажные мечты кастрюлеголовых хохлов))
captainobvious 23 марта 2018 | 10:18
как справедливо заметили американские эксперты: назначение Майка Помпео на пост главы Госдепа - это война (пока торговая) с Китаем...
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 10:30
Коммунистическая партия Китая сломает хребет американской экономической системе. США уже не справляются и вынуждкны вводить пошлины. Эта палка о двух концах.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:33
komiccap_nkvd: палка о двух концах - это твой секс с бригадиром