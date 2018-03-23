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10:03, 23 марта 2018

Окружной суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине

Об этом сообщают украинские СМИ. Артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение всего периода, пока стороны будут обжаловать это постановление. Украина должна заплатить музею в Голландии за хранение скифского золота более 100 тысяч евро. Напомним, коллекция из более чем двух тысяч экспонатов была вывезена из крымских музеев на выставку в феврале 2014 года.

Комментарии

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sensei54 23 марта 2018 | 10:10

Не фиг! У Шойги есть справка, что он – потомок скифских царей.

platonnekafrin 23 марта 2018 | 10:17

sensei54: Блок тоже за министра обороны высказался:
"Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!"

shicotus_live 23 марта 2018 | 10:29

Отдавать золото вороватым скаклам?
Не удивлюсь, если через месяц-другой оно окажется в какой либо западной частной коллекции.

kokapu 23 марта 2018 | 10:25

sensei54: Никакой не Шойгу! Законный наследник скифов - Путин. У него даже прицеп "Скиф" от предков остался. Он ему так дорог, что Путин навязчиво указывает этот прицеп по всех декларациях.

vinibi 23 марта 2018 | 10:11

И это правильно и верно-ворованное должно вернуться тому у кого его своровали!!!

(комментарий скрыт)

demosua 23 марта 2018 | 10:23

vinibi: кто что у кого украл?

vinibi 23 марта 2018 | 10:42

demosua: Путин аннексировал Крым -ценное имущество временно не находилось на ворованной территории и его вернули законному владельцу!!!

post_v 23 марта 2018 | 10:11

СССР в свое время требовал, чтобы Финляндия вернула картины и скульптуры из бывшего художественного музея Выборга, которые были эвакуированы финнами из тогда еще финского Выборга в начале 1940-го года, еще во время советско-финской войны.

Финны тогда сказали что-то вроде "мы вернем экспонаты в выборгский музей, когда Выборг снова будет финским"

Теперь все эти художественные ценности экспонируются в Финляндии в музеях в городах Лахти, Тампере и Хаме, и у каждого экспоната на табличке на финском языке специально указано "Из собрания художественного музея Выборга".

История с возвратом культурных ценностей повторяется, но только уже со "скифским золотом" из музеев Крыма...
Неужели сейчас Эрмитаж срочно закроет свой филиал в Амстердаме?

И еще - здесь, похоже, причина раздрая также в предстоящем суде в Голландии по поводу сбитого Боинга MH-17 - кому-то нужно уже сейчас унавозить почву. Так что ждите яркой "правды" от Киселева, Соловьева, Пушкова, Толстого и иже с ними.

Как писал баснописец Крылов - "Вы все мне зла хотите, а если можете, то и вредите"

cattt 23 марта 2018 | 10:15

post_v: Все по закону, а закон на стороне потерпевшего.

sg78g 23 марта 2018 | 10:32

post_v:
Ну дА, а как Выборг у финников оказалсяч стыдливо умалчиваем? Земли Швеции, завоеванные Россией и подаренные Княжеству Финляндскому в составе России. В 1940 справедливость восторжествовала. Почти как Крым..

kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:34

sg78g: альтернативная история от оптиковских))))

sg78g 23 марта 2018 | 10:38

kryymsdyk:
Попробуй опровергнуть. Во историки охренеют..

kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:39

sg78g: тебя опровергать только в сортире.

greensleeves 23 марта 2018 | 10:42

sg78g: Да ладно Вам! Финны сами провели референдум и сами, понимаете - сами - отдали СССР часть Финляндии, для виду слегка повоевав. Ну нельзя ж было не повоевать - надо было "сохранить лицо". А так все было именно "по обоюдному согласию" сторон.

scull 23 марта 2018 | 10:22

Зря. Разворуют всё. А потом в обосранных шароварах будут говорить:" Мы ничего не знаем, вы скифское золото Порошенко отдали..."

(комментарий скрыт)

pontifig 23 марта 2018 | 10:25

целей будет,,,решил суд

protiv777 23 марта 2018 | 10:25

"скифское золото должно быть передано Украине" Смешно .....
Хохлобесы его еще на границе разворуют.

mikr 23 марта 2018 | 10:25

Понятное дело, что Запад пытается отжать у России все, что возможно. Нагляднее всего это подтверждает история с разборкой Газпрома и Нафтогаза а Стокгольме, когда было принято несимметричное решение по причине "неудовлетворительного экономического положения Украины". Как в басне Крылова "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...".

Проблема России в том, что Запад действительно контролирует некоторые активами России, которые можно легко отжать. Проблема Запада в том, что таких активов не очень много и их потеря не приводит к фатальным последствиям для России. А главная проблема Запада в том, что отжим активов России неизбежно приведет к репутационным потерям самого Запада, что в конечном итоге станет для него большой проблемой.

kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:36

проблема Роисси в том, что она архаичная, отсталая, ментально убогая. Остальное - следствия.

serg05 23 марта 2018 | 10:45

mikr: "приведет к репутационным потерям самого Запада"

Естественно, репутационные потери может понести только Запад. Эрэпия понести репутационные потери не может из-за отсутствия этой самой репутации вообще.

pavelchik49 23 марта 2018 | 10:34

Закономерно. Отправляла Украина. И какого х.четыре года коту хвост отрывали?
И не хранили, а экспонировали.За что должны Украине воз европейских рублей!

sg78g 23 марта 2018 | 10:42

pavelchik49:
Плохо вы знаете голландских евреев
"По постановлению суда, за все время, пока коллекция оставалась в нидерландском музее, Украина должна оплатить услуги по хранению экспонатов — 111 тыс. евро. Плата назначена и музеям Крыма, потерявшим свои коллекции: они должны выплатить Украине и музею Алларда Пирсона 2,8 тыс. евро."

jamba 23 марта 2018 | 10:37

Ну, вот, оказывается, Блок был не прав - не скифы мы!)))

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