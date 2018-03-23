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10:00, 23 марта 2018

Евросоюз отзовёт посла из России из-за дела об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Запад считает, что за этим стоит Москва. Решение об отзыве приняли на саммите ЕС. Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера отзывают на месяц из Москвы. Мера временная, приняли её не в рамках антироссийских санкций, пояснил премьер Нидерландов Марк Рютте. Посла в Брюссель решили вернуть для консультаций по инциденту в британском городке Солсбери. «Символический, но довольно мощный политический шаг» — так источник в Евросовете назвал агентству ТАСС решение лидеров ЕС. Тема отравления Скрипалей на саммите стала одной из ключевых. Брюссель ещё раз выразил солидарность с Лондоном и обещал помочь в расследовании инцидента. Он произошёл 4 марта. Ранее ЕС поддержал позицию Великобритании, власти которой с большой вероятностью назвали Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ и  его дочери, они по прежнему в коме. По данным Guardian, Франция, Польша и страны Прибалтики рассматривают возможность высылки российских дипломатов из своих государств. Как это сделала Великобритания в отношении 23-х сотрудников дипкорпуса и членов их семей. Премьер Тереза Мэй призывает лидеров стран ЕС принять аналогичные меры. Российские власти отрицают причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ. В МИДе назвали странным то, что расследование в Британии продлится ещё несколько месяцев, но обвинения в адрес Москвы уже прозвучали. В среду МИД пригласил послов всех стран обсудить дело Скрипаля. Послы США, Великобритании, Франции, Германии, Китая на встречу не приехали.

Комментарии

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olegleon 23 марта 2018 | 10:13

"Франция, Польша и страны Прибалтики "

это мощно! но не удивительно

book_publisher 23 марта 2018 | 10:23

Этим козлам лишь бы повод найти...
Любой подойдёт.

haldey 23 марта 2018 | 10:26

book_publisher: Да и хрен с ними, воздух чище станет, а то смердит после Ельцина ими тут аж до одури)))

nelibermot16 23 марта 2018 | 10:36

haldey: до сегодняшнего дня никто даже не знал о существовании такой должности как "посол ЕС" ))

kottigr1 23 марта 2018 | 10:24

olegleon: "Франция, Польша и страны Прибалтики "

это мощно! но не удивительно
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КНДР, ХАМАС, Иран, Науру

Это смешно и грустно одновременно...

aluksejsilver 23 марта 2018 | 10:13

Ах, не надо, не надо их так корить и обвинять Войдите в их положение. Ведь после распада Союза они надеялись долго и счастливо, а главное, сытно, жить, питаясь его останками. Как и положено падальщикам. Что же теперь? Катастрофа! Слон-то жив, грифы в панике - куда теперь лететь, где жрачку искать? Вот и решили хоть покакать слону на голову, пока есть чем. Я их понимаю, но все равно очень не люблю.

cattt 23 марта 2018 | 10:17

aluksejsilver: Раше не привыкать получать фейсом ап тейбл.

timwlad67 23 марта 2018 | 10:43

cattt: Раше не привыкать получать фейсом ап тейбл.
-----------------
Ну вообще то фесом по тейбл получают евреи засевшие в Раше.
Ну коли сами Россияне не способны прибирать за собой мусор типа продажных шлюх которые становятся хорошо подготовленными международными террористами опасные для всех государств ,то за это и бьют по еврейской роже в Рашке.
Так что Московии надобно тоже уже с религией определятся в законодательных основах,чтобы потом послов не вышибали из всех стран и своих не отзывали.
Народу то не осталось более в Рашке чтобы штабелями ложить спасая еврейскую власть спекулянтов.

sg78g 23 марта 2018 | 10:16

Новые выкрутасы островитян:
Британский судья Дэвид Уильямс, слова которого приводит Reuters, заявил:
Медики после проведённых исследований пока не могут установить точного долгосрочного эффекта от воздействия отравляющего вещества на организм (Скрипаля и его дочери). Однако сейчас медицинские тесты показывают, что их мыслительные способности могут быть серьёзно нарушены.

На всякий случай, вдруг когда-нибудь заговоряят, так чтоб списать на слабоумие. Англам выгодно держать их в овощном состоянии. Если дочь умрет, то тело должны будут выдать России. А там наконец опрделят чем английские спецслужбы их траванули..

ЗЫ А интересный такой боевой газ газ якобы "изобрели" в СССР. Вроде быть должен гораздо действеннее страшного VX, а он с ума сводит, ен убивая ))

taglit 23 марта 2018 | 10:23

sg78g: Британский премьер-министр назвала инцидент в Солсбери примером российской агрессии в отношении ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в четверг предупредить лидеров других стран Евросоюза, что Россия представляет угрозу для всего блока, а не только для Великобритании.

«Россия совершила дерзкую и безответственную атаку на Соединенное Королевство, – сказала Мэй по прибытии на саммит ЕС, отсылая к недавнему покушению на бывшего российского агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери. – Очевидно, что российская угроза не знает границ, и что инцидент в Солсбери является образчиком российской агрессии в отношении Европы и ее ближайших соседей».

skyliner_r34 23 марта 2018 | 10:16

Врут ! это оне из-за того, пакостят, шта Любино собачко не пустили в самолёт !

miant 23 марта 2018 | 10:18

Это еще одно свидетельство того, что российский след подвержден, и подтвержден убедительно - интересно будет следить за кульбитами Захаровой и прочих чиновников ))

buzukin939 23 марта 2018 | 10:18

Да и хер бы на этого посла - может не возвращаться. Што с него толку? Окромя вреда никакой пользы. Нехай там голодает гейропейская марионетка! Главное, штобы нечаянно не помер - а то скажут, што и этого русские отравили боевым винегретом!

vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 10:18

А ведь раньше в песне "Хотят ли русские войны" подразумевалось совсем другое...
хотя...

sensei54 23 марта 2018 | 10:20

В МИДе назвали странным, что обвинения в адрес Москвы уже прозвучали
................................
А что, разве был суд?
То, что прозвучало, это не обвинения, а рекомендация держаться подальше от чумного барака.
Ничего личного.

kryymsdyk 23 марта 2018 | 10:24


Допустим, от одного ребенка плохо пахнет. И остальные дети не хотят с ним играть, гонят его из песочницы. И вот глупо разбираться, почему плохо пахнет, просто пахнет уже давно и дети не хотят принимать его в свои игры.

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