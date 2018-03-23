Евросоюз отзовёт посла из России из-за дела об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Запад считает, что за этим стоит Москва. Решение об отзыве приняли на саммите ЕС. Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера отзывают на месяц из Москвы. Мера временная, приняли её не в рамках антироссийских санкций, пояснил премьер Нидерландов Марк Рютте. Посла в Брюссель решили вернуть для консультаций по инциденту в британском городке Солсбери. «Символический, но довольно мощный политический шаг» — так источник в Евросовете назвал агентству ТАСС решение лидеров ЕС. Тема отравления Скрипалей на саммите стала одной из ключевых. Брюссель ещё раз выразил солидарность с Лондоном и обещал помочь в расследовании инцидента. Он произошёл 4 марта. Ранее ЕС поддержал позицию Великобритании, власти которой с большой вероятностью назвали Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери, они по прежнему в коме. По данным Guardian, Франция, Польша и страны Прибалтики рассматривают возможность высылки российских дипломатов из своих государств. Как это сделала Великобритания в отношении 23-х сотрудников дипкорпуса и членов их семей. Премьер Тереза Мэй призывает лидеров стран ЕС принять аналогичные меры. Российские власти отрицают причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ. В МИДе назвали странным то, что расследование в Британии продлится ещё несколько месяцев, но обвинения в адрес Москвы уже прозвучали. В среду МИД пригласил послов всех стран обсудить дело Скрипаля. Послы США, Великобритании, Франции, Германии, Китая на встречу не приехали.