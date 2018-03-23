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09:33, 23 марта 2018

В США прокуратура начала расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова

Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению надзорного ведомства, руководство предприятия «имеет связи с главными союзниками российского президента». И в прокуратуре, и в компании, которая владеет заводом, от комментариев воздерживаются. В 2014 году Минфин США ввёл санкции в отношении концерна «Калашников» и других производителей российского оружия из-за ситуации на Украине.

Комментарии

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sjuzanna 23 марта 2018 | 09:38

Пусть запретят производить автоматы Калашникова на территории США.

kottigr1 23 марта 2018 | 09:42

sjuzanna: Нужно было США обвинить американских производителей АК в пропаганде нацизма, в связи с производством реплики немецкой штурмовой винтовки Stg-44 Хуго Шмайссера, а заодно и в незаконном плагиате...

scull 23 марта 2018 | 09:44

kottigr1: А заодно производителей нужно обвинить в нацизме, так как нацисты и лично Гитлер носили брюки)))

kottigr1 23 марта 2018 | 09:48

scull: Брюки- брюкам рознь.. Если брюки представляют из себя составную часть формы СС, то почему бы и нет .. ?

manofoffice 23 марта 2018 | 09:52

kottigr1: Привет, троллька!
Как твоя мамка поживает?
Оправилась от шока, что её сын (хм, или дочь) работает троллем?

kottigr1 23 марта 2018 | 09:54

manofoffice: Болеете ? "Боярышника" с утра откушать изволили ?

shicotus_live 23 марта 2018 | 09:56

scull: А что, этот заводик точно связан с концерном "Калашников"? А то есть серьезные подозрение. что это местная американская инициатива, и лицензию они получили от какой либо стран Восточной Европы, которые производят свои реплики АК)))
А так да, американские танкисты предпочитают АК своим Мкам С ними легче выпрыгивать из горящих танков)))

ukov 23 марта 2018 | 09:48

kottigr1:
Нужно было США обвинить американских производителей АК в пропаганде нацизма
_____________________________________________________
Согласен, стрельба из данного автомата сопровождается звуками "Слава Украине".

olegleon 23 марта 2018 | 09:56

kottigr1: тогда и НАСА обвиняй, и Маска, которые используют нацистскую разработку ракет

kottigr1 23 марта 2018 | 10:01

olegleon: Американские ракеты помогали разрабатывать раскаявшиеся фашисты и в США это никогда не скрывали в отличии от СССР...

(комментарий скрыт)

fig_wam 23 марта 2018 | 09:45

sjuzanna: Закроют завод, а руководство посадят. Они санкции нарушали и от налогов уклонялись.
"Офис прокурора Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы (местные и на уровне штата). Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность (компании) RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич", — сообщает Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.



supervezdehod 23 марта 2018 | 09:40

Теперь всех погибших по всему миру от АК приписать к США)))

timwlad67 23 марта 2018 | 10:26

В США прокуратура начала расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению надзорного ведомства, руководство предприятия «имеет связи с главными союзниками российского президента». И в прокуратуре, и в компании, которая владеет заводом, от комментариев воздерживаются. В 2014 году Минфин США ввёл санкции в отношении концерна «Калашников» и других производителей российского оружия из-за ситуации на Украине.
-----------------
Эхо Москвы даёт ложную трактовку претензий в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47).
Обвинения придвинуты только в том,что завод во Флориде и Российский концен "Калашников" продолжали сотрудничество в период санкций наложенный на российский концерн "Калашников".
И о каких то там знакомых или незнакомых или других кажущихся приведениях у сотрудников Эха Москвы речи не идёт.
Так что господа на Эхо Москвы,вы лжецы на счёт всего.
Это типично для всех выпускников канализационных крыс Фонда Сороса которые так же работают на на радиостанциях "свобода".

max3446 23 марта 2018 | 10:43

В США шокированы возможностями российских крылатых ракет
Новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до территории США, заявила глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил.

В своем выступлении Робинсон заявила о растущей угрозе для территории США из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет.

«Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки», — сообщила она.

Также Робинсон выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить.

«У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО», — заключила она.

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