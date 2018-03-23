ФАС выявила признаки сговора между Минздравом и крупнейшим производителем лекарств «Р-Фарм»

В прошлом году компания нарушила контракты на госзакупки препаратов против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулёза. Общая сумма контрактов составила более 8 миллиардов рублей. По словам источника газеты «Ведомости», за такие нарушения «Р-Фарм» должны были внести в Реестр недобросовестных поставщиков, однако этого не произошло. В Минздраве называют информацию «Ведомостей» не соответствующей действительности и обвинили ФАС в проведении проверки с грубыми нарушениями.