ФАС выявила признаки сговора между Минздравом и крупнейшим производителем лекарств «Р-Фарм»
В прошлом году компания нарушила контракты на госзакупки препаратов против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулёза. Общая сумма контрактов составила более 8 миллиардов рублей. По словам источника газеты «Ведомости», за такие нарушения «Р-Фарм» должны были внести в Реестр недобросовестных поставщиков, однако этого не произошло. В Минздраве называют информацию «Ведомостей» не соответствующей действительности и обвинили ФАС в проведении проверки с грубыми нарушениями.
Комментарии2
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nns33 23 марта 2018 | 09:54
Минздрав ,получается,лучше разбирается в этом вопросе,чем ФАС ?
xpucma_pagu 23 марта 2018 | 10:11
"Р-фарм" самое коррумпированное предприятие современной росфармации. Замазаны министры, губернаторы, пресса. Неудивительно, что Минздрав будет выгораживать своего спонсора изо всех сил