В Санкт-Петербурге задержали водителя «Хаммера», которого подозревают в стрельбе по полицейским
Инцидент произошёл в ночь на 20 марта. 56-летний водитель произвёл несколько выстрелов в сотрудников полиции из травматического пистолета после того, как те попросили его предоставить документы и открыть багажник. Никто не пострадал, нарушитель смог скрыться. Всё это время мужчина находился в квартире у своей знакомой.
Комментарии2
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alo0000 23 марта 2018 | 09:50
Не попал? "Вот когда убьет, тогда и приходите".
vinibi 23 марта 2018 | 09:53
Чурки правят беспредел?!