В Санкт-Петербурге задержали водителя «Хаммера», которого подозревают в стрельбе по полицейским

Инцидент произошёл в ночь на 20 марта. 56-летний водитель произвёл несколько выстрелов в сотрудников полиции из травматического пистолета после того, как те попросили его предоставить документы и открыть багажник. Никто не пострадал, нарушитель смог скрыться. Всё это время мужчина находился в квартире у своей знакомой.