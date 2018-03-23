В результате ДТП под Псковом по уточнённым данным пострадали 13 человек

Среди них четверо детей. Авария произошла утром на трассе Санкт-Петербург – Невель. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес». Он совершал рейс из Минска в Санкт-Петербург. Пострадавшие в основном граждане Белоруссии находятся сейчас в больнице.