В результате ДТП под Псковом по уточнённым данным пострадали 13 человек
Среди них четверо детей. Авария произошла утром на трассе Санкт-Петербург – Невель. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес». Он совершал рейс из Минска в Санкт-Петербург. Пострадавшие в основном граждане Белоруссии находятся сейчас в больнице.
Комментарии5
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kottigr1 23 марта 2018 | 09:46
При Путине штурмовики врываются в кинотеатры, громят выставки и при Гитлере штурмовики врывались в кинотеатры, выставочные залы.
При Путине в РФ убивают несогласных и при Гитлере убивали несогласных.
Путин напал на Украину и Гитлер напал на Украину.
Власть Путина поддерживают лживые СМИ и власть Гитлера опиралась на геббельсовскую пропаганду.
Путин оккупировал Крым и Гитлер оккупировал Крым.
Путин ненавидит страны цивилизованного Запада и Гитлер ненавидел страны цивилизованного Запада.
Путин строит крымский мост и у Гитлера был его мост в Крым.
Путин нападает на соседние страны без объявления войны и Гитлер нападал на соседние страны не объявляя войну.
Из всего этого возникает вопрос к Владимиру Владимировичу.. А где в России прекрасные немецкие автобаны, на которых бы гибло меньше россиян.. !?
olegleon 23 марта 2018 | 09:54
kottigr1: эк тебя с утра понесло! это из-за задержания Савченко такое обострение??
vinibi 23 марта 2018 | 09:56
olegleon: Обелять и вылизывать воровско-преступную власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
benin_papa__ 23 марта 2018 | 10:35
kottigr1:
Опять Вам Гитлер покоя не даёт...
Потому и нет автобанов, что РФ на Третий Рейх ни в единой молекуле не похож.
Именно по причине полного несходства в РФ есть такое новообразование, как Чечня. И в союзниках у РФ не европейские страны, а по большей части папуасы дикие. И наука с техникой, технологиями, медициной и прочим у недостроителей коммунизма в позорном состоянии пребывают.
И ещё десятки иных отличий имеются. Гитлер, Гитлер...
Чем Вам сравнение с Мугабе нехорошо, например?))
fokker_100 23 марта 2018 | 10:00
Не правильно. Не пострадало ни одного человека. Потому что в России людей нет.