Дмитрий Песков: Владимир Путин не намерен менять Конституцию в угоду своим политическим планам
Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, главной целью задуманных Путиным реформ является рост благосостояния россиян и сохранение стабильности.
Комментарии60
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fokker_100 23 марта 2018 | 10:04
Хотелось бы поимённый список этих россиян, о благосостоянии которых так печётся путин. Хотя бы из уст секретаря по иностранным делам её королевского величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии....
airjeff 23 марта 2018 | 10:19
fokker_100: если добавить дружкам по триллиону, в среднем по стране получится богаче, чем в Швейцарии
rash 23 марта 2018 | 10:05
Ну, если Песков так сказал, то ему надо верить, ведь он никогда не врёт, просто иногда бывает не в курсе и пургу метёт.
filosof64 23 марта 2018 | 10:07
так можно и действующую "иметь ввиду", и че вы ему сделаете??.....
physician 23 марта 2018 | 10:09
А на фига менять то, что никогда и не соблюдается. Что с конституцией что без конституции Путин и так делает все что ему хочется. А народу вообще все по хер
provincial49 23 марта 2018 | 10:13
Молодец! Зачем менять Конституцию, если можно её игнорировать
kochar 23 марта 2018 | 10:14
Если сообщили ,что не будут менять-значит будет наоборот.
К гадалке не ходи.
sergei_tn 23 марта 2018 | 10:16
Можно же не обращать внимание.
rufat 23 марта 2018 | 10:23
Что он брякнул?Политическим планам?
vladvinn73 23 марта 2018 | 10:24
рост благосостояния и сохранение стабильности - две вещи несовместные в данных условиях, и скорее всего выберет путин "сохранение стабильности", то есть продолжать воровать
kruzalova 23 марта 2018 | 10:26
опять пургу гонит?
mitja_76 23 марта 2018 | 10:27
Видимо имеется в виду "...по крайней мере в ближайшие 6 лет".
sergei_70 23 марта 2018 | 10:29
"Владимир Путин не намерен менять Конституцию в угоду своим политическим планам" Какое-то двусмысленное заявление. Значит планы, все-таки есть, только он (Путин) не намерен действовать им в угоду. Но мне, почему-то кажется, что через какое-то время, хор плакальщиков уговорит его (Путина), не наступать на горло собственной песне.
hiryrg 23 марта 2018 | 10:30
Кто нибудь верит писькову? Опять несет пургу!
advokat52 advokat 23 марта 2018 | 10:33
В угоду своим нет! А вот в угоду вашим, пожалуйста вам же нужна стабильность - будет в моем лице.
menjadostali 23 марта 2018 | 10:33
Все дружно выдохнули: ну, слава Богу!!! И поверили: а как же! главный сказал!
Песков что, не понимают, что ни одному его слову, как и слову Путина никто не верит? Слово дал - слово назад взял, и не поперхнулся ни разу!
sadda 23 марта 2018 | 10:37
"Опять он несет какую-то пургу!" - подумал Путин.