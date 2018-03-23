Во Франции продолжится забастовка сотрудников Air France
Работники авиакомпании требуют увеличения зарплат. Забастовка, объявленная персоналом авиакомпании, накануне привела к отмене четверти полетов, причем значительная часть из них пришлась на дальние рейсы с вылетом из Парижа. На сайте Air France сообщается, что сегодня забастовка продолжится. Пассажирам предложено бесплатно перебронировать свои билеты. Протесты сотрудников авиакомпании продолжаются уже долгое время. В них участвуют как пилоты, так и наземный персонал компании в аэропортах. Работники Air France требуют повышения зарплаты, а также выступают против социально-экономических реформ правительства.
Протесты поддерживают не только сотрудники авиакомпании, но работники других сфер, включая госслужащих. Накануне в крупных городах Франции прошли массовые манифестации, переросшие в столкновения с полицией. Предыдущая крупная забастовка Air France прошла 22 февраля. Тогда была отменена почти половина дальних рейсов с вылетом из Парижа.
Комментарии2
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scull 23 марта 2018 | 09:33
Ну судя по логике наших либерастгв, они сами виноваты, за Макрона то голосовали, наверное?
lisitsa1962 23 марта 2018 | 09:42
scull: Ошибаетесь. Во Франции не абсолютная монархия, в отличие от РФ. Поэтому Макрон не отвечает за всё.