В Венесуэле объявлено о деноминации боливара
Президент Николас Мадуро решил убрать три нуля с нынешних денег и заменить находящиеся сейчас в обороте купюры на новые. В эфире местного телевидения глава государства продемонстрировал образцы банкнот, которые начнут действовать с 4 июня. Также в обращение вернутся монеты. Сейчас курс доллара на чёрном рынке в Венесуэле превышает 230 тысяч боливаров. В стране не хватает наличных денег.
Комментарии7
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ulagai 23 марта 2018 | 09:14
Это мы проходили.Надо девок менять,а не кровати двигать.
fig_wam 23 марта 2018 | 09:21
ulagai: ЗимбабвА деноминировала, деноминировала, а потом устала, счет на какие-то триллиарды пошел.
И деньги там отменили. Свои то есть.
Перешли на доллары.
Так что у ВенеЦуэлы все впереди.
ulagai 23 марта 2018 | 09:51
fig_wam: И всё под мудрым руководством лучшего друга Владимира Владимировича-Мугабы.
aleksandr39 23 марта 2018 | 09:15
Не уже ли Россия не может им напечатать фантиков - боливаров ???
aleks50 Алексей Клубников 23 марта 2018 | 09:19
Добрый Вова поможет деньгами россиян мадуре. Он вообще любой мадуре помогает.
consts 23 марта 2018 | 09:20
"Боливар не выдержит двоих"?
monik_7 23 марта 2018 | 09:36
России на заметку: тоже нефтяная страна, тоже кухаркины дети у власти