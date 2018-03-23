В Венесуэле объявлено о деноминации боливара

Президент Николас Мадуро решил убрать три нуля с нынешних денег и заменить находящиеся сейчас в обороте купюры на новые. В эфире местного телевидения глава государства продемонстрировал образцы банкнот, которые начнут действовать с 4 июня. Также в обращение вернутся монеты. Сейчас курс доллара на чёрном рынке в Венесуэле превышает 230 тысяч боливаров. В стране не хватает наличных денег.