В США вступили в силу решения о введении пошлин на импорт стали и алюминия

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему вводятся эти меры. «Я хочу вернуть сталелитейную промышленность обратно в нашу страну. Если для этого нужны будут тарифы, пусть будут тарифы. Может быть, [американская сталь] будет стоить немного больше, но у нас будут рабочие места», — сказал Трамп. Многие страны уже пригрозили Вашингтону ответными мерами. В Ките, по некоторым данным, уже составлен список из американских товаров, на которые могут ввести пошлины.