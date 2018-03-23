В США вступили в силу решения о введении пошлин на импорт стали и алюминия
Ранее Дональд Трамп объяснил, почему вводятся эти меры. «Я хочу вернуть сталелитейную промышленность обратно в нашу страну. Если для этого нужны будут тарифы, пусть будут тарифы. Может быть, [американская сталь] будет стоить немного больше, но у нас будут рабочие места», — сказал Трамп. Многие страны уже пригрозили Вашингтону ответными мерами. В Ките, по некоторым данным, уже составлен список из американских товаров, на которые могут ввести пошлины.
Комментарии9
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shicotus_live 23 марта 2018 | 09:15
Интересно, ЕС отзовет посла из США?
Эта история гораздо серьезней. чем фейк про потравленного Скрипаля.
fig_wam 23 марта 2018 | 09:33
shicotus_live: Я понимаю, что ты идиот, потому что только у идиота могло возникнуть такое дикое предположение.
ЕС стерпит от США и не такое. Потму как понимает кто об6еспечивает ЕС защиту от Росии.
да и ущерб для ЕС будет, но он не очень велик.
А вот российским сталелитейщикам пришел голубой полярный зверек.
30% российского производства экспортировалось в США
sosiobama 23 марта 2018 | 09:38
fig_wam: Про 30% ничего не попутал? Может про титан имел ввиду, так уже решается вопрос о прекращении поставки пиндосам.
shicotus_live 23 марта 2018 | 09:52
fig_wam: ЕС стерпит от США и не такое. Потму как понимает кто об6еспечивает ЕС защиту от Росии...
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Кретин. ты хоть понял, что сейчас только что сказал, что Европа оккупирована войсками США?))
Конечно, европейские шавки от хозяина и не такое стерпят))
fig_wam 23 марта 2018 | 10:13
shicotus_live:
Я сказал, что понимаю, что ты идиот. зачем ты это подтверждаешь.
США защищают Европу от России.
также как и Японию от России и Китая.
Они союзники.
А вот СССР оккупировал страны"соцлагеря".
И потому они от него сразу убежали как только он ослаб.
У россии вообще никого нет в союзниках.
sosiobama 23 марта 2018 | 10:16
fig_wam: Сынок, какой класс заканчиваешь?))
shicotus_live 23 марта 2018 | 10:26
fig_wam: США защищают Европу от России.
также как и Японию от России и Китая....
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))))))))))) Угу! и попутно опускают их на бабки))
И если бы не СШП, злобный Мордор давно бы поглотил европейских эльфов))
Ты просто клован или сказочный дубодятел?))
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 09:21
Сталь и алюминий - основа Российского экспорта, теперь не нужны ....
Вот это настояшие санкции !
Дерипаска и Модашев - мимо кассы.
novo 23 марта 2018 | 10:02
Отличный пример! Может, и до наших дойдет простая мысль - защищать своего производителя? И не нужно никаких зомбиТВ, все будут счастливы.