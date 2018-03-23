Президент США Дональд Трамп решил сменить советника по национальной безопасности
Бывший постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит на этом посту генерала Герберта Макмастера.
Трамп написал в «Твиттере», что последний проделал выдающуюся работу и навсегда останется его другом. Как отмепает CNN, в последнее время у Трампа с Макмастером было слишком много разногласий. В свою очередь, Болтон пообещал президенту, что не начнёт никаких войн.
Комментарии4
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supervezdehod 23 марта 2018 | 09:17
А это поможет?
from_russia_with_boyaryshnik 23 марта 2018 | 09:27
supervezdehod: Нет, Обама как ссал в подъездах сверхдержавы , так и будет.
wattman 23 марта 2018 | 09:39
А мы-то дураки тратимся на всякое супер оружие, всероссийские конкурсы проводим на лучшее название ракет.
А они, вот же гады, даже ни одной войны развязывать не собираются!
А ведь могли бы хотя бы одну! Хотя бы небольшую! Ну, хоть с кем-нибудь! А то всё мы да мы!
platonnekafrin 23 марта 2018 | 10:14
А у Владимира Владимировича разногласий с подчиненными не бывает. Он с ними во всем соглашается. Вот и сейчас на пятый срок пошел, чтобы ни с кем не спорить.