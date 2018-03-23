Лидеры стран Евросоюза приняли решение временно отозвать из России посла ЕС

Такая мера связана с недавним отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москву уже вскоре покинет глава диппредставительства Евросоюза Маркус Эдерер. Премьер Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что это — не окончательный отзыв чиновника, не санкция, а лишь мера, связанная с «делом Скрипаля» и принятая в знак солидарности с Лондоном. В Брюссель посол ЕС, работающий в России, отправится для проведения консультаций. Тем не менее, пускай и временный отзыв Маркуса Эдерера может стать лишь началом настоящего дипломатического кризиса. Источники агентства ТАСС в Брюсселе утверждают, что несколько стран Евросоюза, в числе которых Польша, Франция, а также Латвия, Литва и Эстония, готовы отозвать своих послов из России, либо выслать со своей территории дипломатов из Москвы. Агентству Bloomberg накануне стало известно, сто британский премьер Тереза Мэй пытается убедить в необходимости такого шага своих ключевых союзников. Вместе с тем на радикальные шаги и обострение отношений с Россией вряд ли пойдут такие государства, как Греция, Италия, Кипр и Словакия, — полагает источник ТАСС в Евросовете. Брюссель обещает помочь Лондону в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери, — об этом говорится в итоговом заявлении завершившегося накануне саммита Евросоюза.