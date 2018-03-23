Лидеры стран Евросоюза приняли решение временно отозвать из России посла ЕС
Такая мера связана с недавним отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москву уже вскоре покинет глава диппредставительства Евросоюза Маркус Эдерер. Премьер Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что это — не окончательный отзыв чиновника, не санкция, а лишь мера, связанная с «делом Скрипаля» и принятая в знак солидарности с Лондоном. В Брюссель посол ЕС, работающий в России, отправится для проведения консультаций. Тем не менее, пускай и временный отзыв Маркуса Эдерера может стать лишь началом настоящего дипломатического кризиса. Источники агентства ТАСС в Брюсселе утверждают, что несколько стран Евросоюза, в числе которых Польша, Франция, а также Латвия, Литва и Эстония, готовы отозвать своих послов из России, либо выслать со своей территории дипломатов из Москвы. Агентству Bloomberg накануне стало известно, сто британский премьер Тереза Мэй пытается убедить в необходимости такого шага своих ключевых союзников. Вместе с тем на радикальные шаги и обострение отношений с Россией вряд ли пойдут такие государства, как Греция, Италия, Кипр и Словакия, — полагает источник ТАСС в Евросовете. Брюссель обещает помочь Лондону в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери, — об этом говорится в итоговом заявлении завершившегося накануне саммита Евросоюза.
Комментарии30
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danko_klisma 23 марта 2018 | 09:11
Катастрофа какая!
prade 23 марта 2018 | 09:29
danko_klisma: Слушай, Клизма. Если хочешь унижать Порошенко или оскорблять украинцев, ты бы лучше начал хвалить Порошенко. Тогда украинцы подумают, если кремлевский пес пропаганды хвалит Порошенко, то его надо убрать. А так твои оскорбления Порошенко только повышают его рейтинг в глазах украинцев. Подумай, если есть чем думать.
sekretniy_fizik 23 марта 2018 | 09:36
Да и болт на него, посла этого. Посол так посол. Главное, чтобы ЕС бойкот Госдуме не объявил. Как некие наши ведущие СМИ типа Эха, РБК, Дождя, Коммерсанта. Ну и прочей шелупони подобного рода.
ostapbey 23 марта 2018 | 09:41
— Ну, будете у нас на Колыме!..
— [гхм… кхе-кхе…] — …будете у нас на Колыме — милости просим!
— Нет, уж лучше вы к нам!
....
Даже.....)))
tarxan 23 марта 2018 | 10:43
sekretniy_fizik:
Ну и прочей шелупони подобного рода.
Так чего ты в этой шелупони ошиваешься. Иди на 1 канал.
jblack2 23 марта 2018 | 09:11
В современных условия, пользы от него в России как от козла - молока...
fig_wam 23 марта 2018 | 09:24
jblack2: А это символический жест.
Типа коллективного плевка в рожу. Не более.
Показывает и солидарность стран ЕС.
azt 23 марта 2018 | 09:36
fig_wam: По вашему это нормально? Когда еще не было никакого расследования, а тебе уже плюют рожу.
prade 23 марта 2018 | 09:25
jblack2: Плевок в лицо тоже ничем не навредит. Он просто оскорбляет. Привыкайте, дальше будет больше.
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 09:17
Это же замечательно. В ПАСЕ нас уже нет. И кто-нибудь заметил разницу? Нет. Только взносы зря платили ради того чтобы дипломаты, послы красиво тусовались в ЕС. послов вообще сократить надо.
prade 23 марта 2018 | 09:32
komiccap_nkvd: "В ПАСЕ нас уже нет. И кто-нибудь заметил разницу?"
Уйди из ООН тоже, поверь, никто даже не заметить что тебя там нет. Еще на взносах сэкономишь.
hermannhesse456 23 марта 2018 | 09:47
prade: а вот это уж фиг. В ОOH будем вас козлов продолжать ставить раком и слушать ваш визг, что без вазелина вас загибать противозаконно
ulagai 23 марта 2018 | 09:19
Когда Англия выкинет российских заворуев с женами,любовницами.дочками-сыночками?
porvana_v_klochya 23 марта 2018 | 09:54
ulagai: Милейший, так ведь в Англии нет российских воров и мошенников с миллионномиллиардными счетами. Там все они ( воры эти ) имеют статус ( официальный ) политических беженцев и борцов с кровавым режимом. Пожалуй, исключение из этого правила только одно - Рома Абрамович. Не беженец и не борец. Англия этих самых воров даже по запросам из РФ не выдает. А не то что сама выкинет. Ага, щаз, выкинула.
ukov 23 марта 2018 | 10:02
ulagai:
Когда Англия выкинет российских заворуев с женами,любовницами.дочками-сыночками?
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Никогда, ещё в 16 веке королева Англии Елизавета Тюдор даровала титул пирату Френсису Дрейку.
Дрейку, когда он привез на родину награбленные богатства.
prade 23 марта 2018 | 10:19
ukov: "Дрейку, когда он привез на родину награбленные богатства"
Дрейк грабил испанские корабли. А Англия с Испанией была в состоянии войны. Так и должно быть.
aristarh1970 23 марта 2018 | 09:22
Интересно, а что там с исследованием вещественных доказательств по "делу Скрипаля"?
Состав отравляющего вещества, где произведено, кто исследовал, какие страны и в каких количествах имеют аналоги?..
Как-то англичане мочат о конкретике, все слова, да слова...
kottigr1 23 марта 2018 | 09:36
aristarh1970: Как-то англичане мочат о конкретике, все слова, да слова...
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Тебе Путин и его банда жуликов и воров даже о потерях российских солдат в Сирии и на Украине не отчитываются, а ты хочешь что бы Англия что-то рассказывала.. Если тебя российская власть считает пустым местом, то для Великобритании ты даже не существуешь..
hermannhesse456 23 марта 2018 | 09:49
kottigr1: тебе видней, твоя страна уже давно существует в виде мусорной свалки, но пустым местом вас считать не получается - уж очень воняете.
kottigr1 23 марта 2018 | 09:52
hermannhesse456: Это тебе вонь в Волоколамске покоя не дает.. ? Так ведь это запах Отечества. Так теперь пахнет Россия.
raffal 23 марта 2018 | 09:41
aristarh1970:
Идёт следствие. Ведёт его самая профессиональная криминальная полиция мира (с этим согласны и её российские коллеги) New Scotland Yard. В начале этой недели к ним присоединились эксперты из международной организации по запрещению химического оружия. Это узкие специалисты в области химических ОВ. Цель именно определение ОВ, его типа, состава, места изготовления и лиц виновных в применении этого оружия. В любом синтезе химических веществ при скурпулёзном, профессиональном анализе, Генерики, то есть аналоги, определяются экспертизой, обнаруживается след изготовителя, подобно отпечаткам пальцев. Всё очень серьёзно. Конкретику доведут до сведения общественности по окончании следствия. Узнаем, когда следственное заключение будет передано в суд.
sekretniy_fizik 23 марта 2018 | 10:00
raffal: То есть, следствие еще только идет, но виновного Тереза Мэй уже давно объявила. Не, ну а что, мне такое правосудие нравиться.
raffal 23 марта 2018 | 10:39
sekretniy_fizik: но виновного Тереза Мэй уже давно объявила.
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Нет, не так! Мэй просила власти России разъяснить, основываясь на первых результатах следствия. А в ответ...
вместо внятного разъяснения, которое запросили британцы, осведомили их о наличии в России ядерного оружия и о том, что хозяин г-н Путин проинформировал о наличии в России нового оружия, невиданной силы. Вопрос был не о ядерном потенциале России, а о совершённом в британском Солсбери злодейскром преступлении. Итоги предварительного следствия указали на Россию. Сейчас уголовное следствие продолжается, к нему присоединились эксперты международной организации по запрещению химического оружия.
А неадекватность усугубилась недвусмысленными обвинениями в адрес...Чехии, Словакии и Швеции.
....
sekretniy_fizik: ....мне такое правосудие...
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Разве был Суд? Не было. Но будет.
greeg1 23 марта 2018 | 09:22
Машка - запевай.
А вы докажите что посол ЕС не фейковый.
vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 09:28
Запашок Духовности проникает в Европу.
Хорошие хозяева закрывают форточки.
mercer57 23 марта 2018 | 09:36
раися становится вонючим изгоем...))))
hermannhesse456 23 марта 2018 | 09:51
mercer57: тебе, xoxложопой макаке, виднее кто вонючий и кто изгой ...))))
registrator 23 марта 2018 | 09:47
Посол ЕС это что за клоун такой? Посол страны понятно, а посол ЕС вещь аморфная и непонятная.
kolobokus 23 марта 2018 | 10:18
А где доказательства?
kolobokus 23 марта 2018 | 10:42
Новая реальность: С волками жить - по волчьи выть. Мы должны учится на ошибках. Сейчас уже никому не нужны доказательства вины или наоборот - невиновности. Мы вступили в эпоху информационных войн. Они призваны воздействовать на экономику, межгосударственные отношения и психологическую устойчивость нации.