Азиатские биржи открылись резким падением на фоне опасений торговой войны США с Китаем
Сегодня вступает в силу решение Дональда Трампа о пошлинах на импортную сталь и алюминий. Другие страны уже пригрозили Вашингтону жёсткими ответными мерами. В Китае опубликован список из 120 импортируемых из США товаров, на которые могут ввести пошлины.
Комментарии2
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supervezdehod 23 марта 2018 | 08:56
От взаимозависимости США и Китая пока не избавиться. Но это пока.
fig__wam 23 марта 2018 | 09:01
supervezdehod: Китаю от зависимости от США не избавиться никогда, а вот США никакой зависимости от Китая не имеют.
То есть экспорт из Китая США могут заменить на раз.
Это дешевый ширпотреб.
Экспорт из США Китаю заменить нечем.