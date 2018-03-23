Азиатские биржи открылись резким падением на фоне опасений торговой войны США с Китаем

Сегодня вступает в силу решение Дональда Трампа о пошлинах на импортную сталь и алюминий. Другие страны уже пригрозили Вашингтону жёсткими ответными мерами. В Китае опубликован список из 120 импортируемых из США товаров, на которые могут ввести пошлины.