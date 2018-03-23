Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», она устроила скандал на борту самолёта из-за того, что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку. Бортпроводники указали, что животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование и оттолкнула стюардессу. В итоге певица покинула Москву другим рейсом.