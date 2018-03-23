Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», она устроила скандал на борту самолёта из-за того, что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку. Бортпроводники указали, что животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование и оттолкнула стюардессу. В итоге певица покинула Москву другим рейсом.
Комментарии14
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supervezdehod 23 марта 2018 | 08:53
А я сяду в кабриолет, и уеду куда нибудь...)))
patrik04 23 марта 2018 | 08:59
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», она устроила скандал на борту самолёта из-за того, что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку...
А собака породы вельш-корги?
vasilevich58 23 марта 2018 | 09:04
Две собаки на одном борту - явный перебор!
nelibermot16 23 марта 2018 | 09:01
Это очень типичное поведение для быдло-эмигрантов. В своей Омерике она тише воды, ниже травы и не посмела бы даже косо посмотреть на пиндосскую стюардессу, а здесь для них "рашка", они думают что им можно тут всё
vezdehod 23 марта 2018 | 09:05
Видимо Кобель был таких размеров. что не влезал в переноску - решила взять его на руки.
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:53
Свинья с собачкой или певучее быдло?
manofoffice 23 марта 2018 | 09:04
igorrrpadlowitchs: Привет, тролль пригоженский!
Как дела?
Как мама поживает?
skyliner_r34 23 марта 2018 | 08:54
Дерущие три шкуры с граждан либерастные авиаперевозчеки суют ломают крылья Певицам-Патриотам России !!! Фошизм не пройдёт !
piterjanis 23 марта 2018 | 08:58
skyliner_r34: так эта певичка, либералка и есть.
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:59
skyliner_r34: я бы собачку может и пустил в салон, но животное по имени 'люба'- только в клетке и в багажном отделении!
hrenvam 23 марта 2018 | 08:54
покинула Москву другим рейсом...
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С собакой, или без ?
belovnikita 23 марта 2018 | 08:55
Да, животное л. успенское должно находиться в переноске
ihtamnet 23 марта 2018 | 08:59
Вся суть Путинской России: я звезда, я депутат, у меня корочка - мне всё можно. Склонитесь передо мной!
kara 23 марта 2018 | 09:00
а нам это зачем знать?