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08:45, 23 марта 2018

Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», она устроила скандал на борту самолёта из-за того, что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку. Бортпроводники указали, что животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование и оттолкнула стюардессу. В итоге певица покинула Москву другим рейсом.

Комментарии

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supervezdehod 23 марта 2018 | 08:53

А я сяду в кабриолет, и уеду куда нибудь...)))

patrik04 23 марта 2018 | 08:59

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», она устроила скандал на борту самолёта из-за того, что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку...

А собака породы вельш-корги?

vasilevich58 23 марта 2018 | 09:04

Две собаки на одном борту - явный перебор!

nelibermot16 23 марта 2018 | 09:01

Это очень типичное поведение для быдло-эмигрантов. В своей Омерике она тише воды, ниже травы и не посмела бы даже косо посмотреть на пиндосскую стюардессу, а здесь для них "рашка", они думают что им можно тут всё

vezdehod 23 марта 2018 | 09:05

Видимо Кобель был таких размеров. что не влезал в переноску - решила взять его на руки.

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:53

Свинья с собачкой или певучее быдло?

manofoffice 23 марта 2018 | 09:04

igorrrpadlowitchs: Привет, тролль пригоженский!
Как дела?
Как мама поживает?

skyliner_r34 23 марта 2018 | 08:54

Дерущие три шкуры с граждан либерастные авиаперевозчеки суют ломают крылья Певицам-Патриотам России !!! Фошизм не пройдёт !

piterjanis 23 марта 2018 | 08:58

skyliner_r34: так эта певичка, либералка и есть.

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:59

skyliner_r34: я бы собачку может и пустил в салон, но животное по имени 'люба'- только в клетке и в багажном отделении!

hrenvam 23 марта 2018 | 08:54

покинула Москву другим рейсом...
.................................................

С собакой, или без ?

belovnikita 23 марта 2018 | 08:55

Да, животное л. успенское должно находиться в переноске

ihtamnet 23 марта 2018 | 08:59

Вся суть Путинской России: я звезда, я депутат, у меня корочка - мне всё можно. Склонитесь передо мной!

kara 23 марта 2018 | 09:00

а нам это зачем знать?

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