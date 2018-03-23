Пикет, посвящённый проблеме сексуальных домогательств, пройдёт у здания Госдумы
Необходимо привлечь внимание к этой теме, считает организатор пикета Инга Кудрачева. Акция начнётся в 9.30 утра.
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Необходимо привлечь внимание к этой теме, считает организатор пикета Инга Кудрачева. Акция начнётся в 9.30 утра.
Комментарии5
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glotov 23 марта 2018 | 08:40
Как на Дерибасовской,
Угол Ришельевской,
В восемь часов вечера
Разнеслася весть,
Что у нашей бабушки,
Бабушки-старушки,
Шестеро налётчиков
Отняли честь!
Оц-тоц-первертоц.
Бабушка здорова,
Оц-тоц-первертоц,
Кушает компот,
Оц-тоц-первертоц,
И мечтает снова,
Оц-тоц-первертоц,
Пережить налёт. (с)
gennadiy_s Геннадий Смолкин 23 марта 2018 | 08:40
Совсем с ума посходили? - похоже власть постепенно сосредотачивается в руках неадекватных баб и гомиков.
Может быть стоит запретить секс? Вот в СССР же не было секса.
А если нет секса, нет и сексуальных домогательств.
sg78g 23 марта 2018 | 08:44
Походу у самок хомячков проблема с сексуальными домогательствами. Требуют обратить на них внимание. Но это их проблемы. В России вполне достаточно женщин, чтобы бросаться на животных..
vaka257 23 марта 2018 | 08:46
sg78g: Тебе прыщавый,пидор Жириновский милее...
platonnekafrin 23 марта 2018 | 08:52
Если желающим равного возмездия разрешат оттаскать за лобок особо похотливых депутатов, то Дума будет сегодня переполнена.